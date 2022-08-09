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Рябков назвал причину временного выведения объектов РФ из ДСНВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия была вынуждена принять решение о временном выводе своих объектов из деятельности в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). «Спусковым крючком» стало уведомление США о намерении в ближайшее время провести на ее территории инспекции, заявил во вторник, 9 августа, замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Непосредственным «спусковым крючком» стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация», — говорится в опубликованном на сайте МИДа ответе Рябкова прессе.

По словам замглавы дипмиссии, Штаты попытались «поставить нас перед фактом и провести инспекцию явочным порядком». Он также призвал Вашингтон отказаться от контрпродуктивных действий, которые «не идут на пользу делу».

Москва уведомила Белый дом о временном выводе своих объектов из-под инспекций в рамках ДСНВ вследствие «упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии».

1 августа президент США Джо Байден заявил о готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3. Белый дом хотел бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). По его словам, времени для продления договора остается мало.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700.

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