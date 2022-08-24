Реклама
Прямой эфир
Экономика
Мишустин заявил об уменьшении госдолга России на треть
Мир
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Каховской ГЭС
Мир
В Германии офисные здания будут отапливать до 19 градусов для экономии энергии
Общество
Ройзмана доставят в Москву для следственных действий по делу о дискредитации ВС РФ
Политика
Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса
Мир
Потери от отсутствия туристов из РФ на Лазурном Берегу оценили в €50 млн
Мир
Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций
Общество
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области
Экономика
ЦБ России повысил официальный курс доллара на 25 августа
Экономика
Объем продаж новостроек в Москве вырос на 30% за два месяца
Мир
ВСУ выпустили более 10 снарядов за день по району Новой Каховки
Мир
В Запорожье ждут приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в начале сентября
Сюжет:

Израиль подтвердил несогласие с СВПД в действующем виде

Премьер Израиля Лапид: Израиль выступил против СВПД в действующем виде
0
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Израиля не выступают против международного соглашения по ядерной программе Ирана, но считают настоящий вариант Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) неподходящим. Об этом заявил 24 августа израильский премьер-министр Яир Лапид.

После нас изотоп: Иран и США обсуждают сделку и вывод КСИР из черного списка
Согласятся ли Тегеран и Вашингтон сначала восстановить СВПД, а потом изменить статус Корпуса стражей

По его словам, страна будет противодействовать ядерной программе Ирана даже в случае новой договоренности.

«Мы против этого соглашения, потому что оно плохое, потому что его нельзя принимать в том виде, в каком оно сейчас находится», — цитирует Лапида его канцелярия в Twitter.

Как полагает Лапид, СВПД в нынешнем виде принесет Ирану сотню миллиардов долларов ежегодно. Средства Тегеран направит на распространение терроризма и подрыв стабильности на Ближнем Востоке, отметил он.

«Мы ясно заявили всем: если соглашение будет подписано, оно не будет обязывать Израиль. Мы будем действовать, чтобы предотвратить превращение Ирана в ядерное государство. Мы не готовы жить с ядерной угрозой над нашими головами со стороны экстремистского и жестокого исламистского режима», — говорится в заявлении Лапида.

Ранее он отмечал, что проект соглашения по восстановлению СВПД содержит больше уступок Тегерану, чем оригинальная сделка.

19 августа CNN сообщила, что Тегеран в своем ответе Евросоюзу отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению СВПД. Это требование было камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.

18 августа руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриэнн Уотсон заявила, что США не идут на какие-либо уступки в заключении новой ядерной сделки с Ираном.

СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022