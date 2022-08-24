Израиль подтвердил несогласие с СВПД в действующем виде

Власти Израиля не выступают против международного соглашения по ядерной программе Ирана, но считают настоящий вариант Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) неподходящим. Об этом заявил 24 августа израильский премьер-министр Яир Лапид.

По его словам, страна будет противодействовать ядерной программе Ирана даже в случае новой договоренности.

«Мы против этого соглашения, потому что оно плохое, потому что его нельзя принимать в том виде, в каком оно сейчас находится», — цитирует Лапида его канцелярия в Twitter.

Как полагает Лапид, СВПД в нынешнем виде принесет Ирану сотню миллиардов долларов ежегодно. Средства Тегеран направит на распространение терроризма и подрыв стабильности на Ближнем Востоке, отметил он.

«Мы ясно заявили всем: если соглашение будет подписано, оно не будет обязывать Израиль. Мы будем действовать, чтобы предотвратить превращение Ирана в ядерное государство. Мы не готовы жить с ядерной угрозой над нашими головами со стороны экстремистского и жестокого исламистского режима», — говорится в заявлении Лапида.

Ранее он отмечал, что проект соглашения по восстановлению СВПД содержит больше уступок Тегерану, чем оригинальная сделка.

19 августа CNN сообщила, что Тегеран в своем ответе Евросоюзу отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению СВПД. Это требование было камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.

18 августа руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриэнн Уотсон заявила, что США не идут на какие-либо уступки в заключении новой ядерной сделки с Ираном.

СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.