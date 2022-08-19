В Белом доме опровергли сообщения о возможных уступках Ирану по СВПД

США не намерены идти на уступки Тегерану в связи с переговорами по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), информация об этом не соответствует действительности. Об этом в четверг, 18 августа, сообщила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриэнн Уотсон в беседе с порталом Axios.

«[Сообщения] о том, что мы пошли на новые уступки Ирану или рассматриваем такие уступки в рамках восстановления ядерной сделки 2015 года, абсолютно недостоверны», — сказала она.

По данным портала, премьер-министр Израиля Яир Лапид в этот же день провел встречу с членом палаты представителей конгресса США Тедом Дойчем и послом США в Израиле Томом Найдсом.

По словам израильского премьера, проект соглашения по восстановлению СВПД содержит больше уступок Тегерану, чем оригинальная сделка. Он считает, что это не соответствует принципам администрации президента США Джо Байдена.

Также 18 августа телеканал Iran International в Twitter сообщил о списке уступок, которые США якобы согласились предоставить Ирану. В их число вошли снятие санкций с 17 иранских банков и немедленное разблокирование иранских активов в Южной Корее на $7 млрд.

Ранее, 16 августа, сообщалось, что власти США получили через Евросоюз ответ Тегерана на предложение Брюсселя по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе и начали изучать его.

Накануне власти Ирана отправили ЕС свой ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки. Содержание послания не раскрывается.

До этого, 14 августа, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что финальная договоренность по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может быть достигнута уже в ближайшую неделю.

Ранее, 12 августа, газета Politico написала, что Евросоюз предложил снизить давление на Корпус стражей исламской революции Ирана ради возобновления ядерной сделки с Тегераном.

Тогда же Ульянов рассказал «Известиям», что судьба иранской ядерной сделки прояснится ориентировочно в промежутке между 15 и 18 августа. Он уточнил: предполагается, что стороны вернутся к первоначальному варианту плана, но с небольшими модификациями по срокам.

В той же беседе Ульянов подчеркнул, что восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти, Россия не ожидает для себя никаких негативных последствий. Причина этого кроется в том, что Иран сможет нарастить поставки нефти только со следующего года.

До этого, 4 августа, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что страна вернется к исполнению обязательств в рамках СВПД, если получит от США гарантии экономической выгоды.

СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.