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Иран направил ответ на предложения ЕС по ядерной сделке

Al Jazeera: Иран направил ответ на предложения ЕС по ядерной сделке
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Власти Ирана направили Евросоюзу (ЕС) ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранского чиновника.

«Стороны подошли к финалу: либо провальному, либо успешному»
Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов — о восстановлении ядерной сделки, ее влиянии на рынок нефти и о международной миссии на Запорожскую АЭС

При этом содержание послания не раскрывается.

В этот же день министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран даст письменный ответ координатору переговоров по ядерной сделке от ЕС Энрике Море на предложения европейской стороны до полуночи по местному времени (22:30 мск).

Накануне постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что финальная договоренность по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может быть достигнута уже в ближайшую неделю.

Ранее, 12 августа, газета Politico написала, что Евросоюз предложил снизить давление на Корпус стражей исламской революции Ирана ради возобновления ядерной сделки с Тегераном.

Тогда же Ульянов рассказал «Известиям», что судьба иранской ядерной сделки прояснится ориентировочно в промежутке между 15 и 18 августа. Он уточнил: предполагается, что стороны вернутся к первоначальному варианту плана, но с небольшими модификациями по срокам.

В той же беседе Ульянов подчеркнул, что восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти, Россия не ожидает для себя никаких негативных последствий. Причина этого кроется в том, что Иран сможет нарастить поставки нефти только со следующего года.

До этого, 4 августа, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что страна вернется к исполнению обязательств в рамках СВПД, если получит от США гарантии экономической выгоды.

СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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