Постпред назвал сроки договоренности по восстановлению иранской ядерной сделки

Финальная договоренность по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может быть достигнута на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Но это в том случае, если все страны — участницы венских переговоров согласятся с тем вариантом текста, который был распространен еэсовскими координаторами 8 августа. Если появятся поправки, возражения, то прогнозировать дальнейшее развитие событий сейчас сложно», — сказал он в беседе с ТАСС.

12 августа газета Politico написала, что Евросоюз предложил снизить давление на Корпус стражей исламской революции Ирана ради возобновления ядерной сделки с Тегераном.

Тогда же Ульянов рассказал «Известиям», что судьба иранской ядерной сделки прояснится ориентировочно в промежутке между 15 и 18 августа. Он уточнил: предполагается, что стороны вернутся к первоначальному варианту плана, но с небольшими модификациями по срокам.

В той же беседе Ульянов подчеркнул, что восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти, Россия не ожидает для себя никаких негативных последствий. Причина этого кроется в том, что Иран сможет нарастить поставки нефти только со следующего года.

СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.