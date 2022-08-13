Politico рассказала о предложении ЕС снизить давление на Иран ради ядерной сделки

Европейский союз (ЕС) предложил снизить давление на Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ради возобновления ядерной сделки с Тегераном. Об этом 12 августа рассказала газета Politico со ссылкой на черновик документа, посвященного новому соглашению.

Предложение по снижению санкционного давления на КСИР, ранее признанного США «террористической организацией», сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам 16-месячных переговоров, окончившихся в Вене.

В рамках новых мер Боррель предлагает вместо формальной отмены санкций против КСИР позволить ему уклоняться от санкций Запада и вести дела через подставных лиц и компании.

«Неамериканские лица, ведущие дела с иранскими лицами, не включенными в [санкционный список США], не будут подвергаться санкциям только в результате участия этих иранских лиц в отдельных сделках с участием иранских лиц, включенных в [санкционный список США] (включая Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), его должностные лица или его дочерние или филиалы)», — говорится в документе.

Данная формулировка позволит европейцам возобновить свое широкое представительство в Иране, где коммерческое взаимодействие с КСИР неизбежно, поясняет Politico.

Отмечается, что данная инициатива, хоть она и была согласована между Брюсселем и Вашингтоном, может столкнуться с серьезными трудностями из-за ожидаемого сопротивления ослаблению санкций против Ирана в Конгрессе США.

12 августа постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал в беседе с «Известиями», что судьба иранской ядерной сделки прояснится ориентировочно в промежутке между 15 и 18 августа. Он уточнил: предполагается, что стороны вернутся к первоначальному варианту плана, но с небольшими модификациями по срокам.

В той же беседе Ульянов подчеркнул, что восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти, Россия не ожидает для себя никаких негативных последствий. Причина этого кроется в том, что Иран сможет нарастить поставки нефти только со следующего года.