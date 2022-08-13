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Politico рассказала о предложении ЕС снизить давление на Иран ради ядерной сделки

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sobhan Farajvan
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Европейский союз (ЕС) предложил снизить давление на Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ради возобновления ядерной сделки с Тегераном. Об этом 12 августа рассказала газета Politico со ссылкой на черновик документа, посвященного новому соглашению.

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Предложение по снижению санкционного давления на КСИР, ранее признанного США «террористической организацией», сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам 16-месячных переговоров, окончившихся в Вене.

В рамках новых мер Боррель предлагает вместо формальной отмены санкций против КСИР позволить ему уклоняться от санкций Запада и вести дела через подставных лиц и компании.

«Неамериканские лица, ведущие дела с иранскими лицами, не включенными в [санкционный список США], не будут подвергаться санкциям только в результате участия этих иранских лиц в отдельных сделках с участием иранских лиц, включенных в [санкционный список США] (включая Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), его должностные лица или его дочерние или филиалы)», — говорится в документе.

Данная формулировка позволит европейцам возобновить свое широкое представительство в Иране, где коммерческое взаимодействие с КСИР неизбежно, поясняет Politico.

Отмечается, что данная инициатива, хоть она и была согласована между Брюсселем и Вашингтоном, может столкнуться с серьезными трудностями из-за ожидаемого сопротивления ослаблению санкций против Ирана в Конгрессе США.

12 августа постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал в беседе с «Известиями», что судьба иранской ядерной сделки прояснится ориентировочно в промежутке между 15 и 18 августа. Он уточнил: предполагается, что стороны вернутся к первоначальному варианту плана, но с небольшими модификациями по срокам.

В той же беседе Ульянов подчеркнул, что восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти, Россия не ожидает для себя никаких негативных последствий. Причина этого кроется в том, что Иран сможет нарастить поставки нефти только со следующего года.

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