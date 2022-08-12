Иранскую сделку могут восстановить уже на следующей неделе

Судьба иранской ядерной сделки прояснится уже в начале следующей недели. Об этом в интервью «Известиям» в пятницу, 12 августа, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он уточнил: предполагается, что стороны вернутся к первоначальному варианту плана, но с небольшими модификациями по срокам.

«Стороны, похоже, подошли к финалу: либо провальному, либо успешному. И длительных переговоров в обозримом будущем, по всей видимости, не будет. Всё зависит от того, согласятся ли все государства, участвующие в переговорах, включая прежде всего Иран, с тем вариантом пакетного решения, который был распространен 8 августа. То есть ситуация непонятная. Мы будем иметь лучшее представление о том, где мы находимся, на следующей неделе, может быть, даже в самом начале следующей недели. А пока вопрос остается открытым», — сказал он.

Ульянов подчеркнул, что текст документа «согласован практически полностью». Однако, уточнил дипломат, «у иранской стороны возникали отдельные вопросы в отношении буквально нескольких слов, нескольких строчек. Все остальное считается согласованным».

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«Стороны подошли к финалу: либо провальному, либо успешному»