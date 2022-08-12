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Восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти

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Фото: TASS/Zuma
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После восстановления ядерной сделки Иран сможет нарастить поставки нефти только со следующего года. Эта прибавка не окажет существенного влияния на мировой рынок нефти, заявил в интервью «Известиям» в пятницу, 12 августа, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Он уточнил, что Россия не видит для себя негативных последствий в восстановлении ядерной сделки.

«Где какой-то негатив для нас? Я не знаю. То, что Иран сможет продавать свою нефть? Во-первых, он и сейчас ее продает, несмотря на американские санкции. И, я думаю, что прибавка — причем не сразу, а в следующем году — будет составлять объем, который существенного влияния на мировой рынок нефти не окажет», — подчеркнул дипломат.

До ввода последнего крупного пакета санкций США против Ирана в 2018 году исламская республика экспортировала около 2,5 млн баррелей в сутки. После введения санкций этот показатель упал до 700 тыс. баррелей в день.

В марте 2022 года, как заявил гендиректор Организации портов и судоходства Ирана Али Акбар Сафайи, объем экспорта сырой нефти в Иране превысил 1,5 млн баррелей в сутки.

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