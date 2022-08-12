Восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти

После восстановления ядерной сделки Иран сможет нарастить поставки нефти только со следующего года. Эта прибавка не окажет существенного влияния на мировой рынок нефти, заявил в интервью «Известиям» в пятницу, 12 августа, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он уточнил, что Россия не видит для себя негативных последствий в восстановлении ядерной сделки.

«Где какой-то негатив для нас? Я не знаю. То, что Иран сможет продавать свою нефть? Во-первых, он и сейчас ее продает, несмотря на американские санкции. И, я думаю, что прибавка — причем не сразу, а в следующем году — будет составлять объем, который существенного влияния на мировой рынок нефти не окажет», — подчеркнул дипломат.

До ввода последнего крупного пакета санкций США против Ирана в 2018 году исламская республика экспортировала около 2,5 млн баррелей в сутки. После введения санкций этот показатель упал до 700 тыс. баррелей в день.

В марте 2022 года, как заявил гендиректор Организации портов и судоходства Ирана Али Акбар Сафайи, объем экспорта сырой нефти в Иране превысил 1,5 млн баррелей в сутки.

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