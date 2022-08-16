Реклама
Прямой эфир
Мир
Bayer продолжит поставки российским аграриям
Мир
Латвия решила продлевать ВНЖ россиянам лишь в редких случаях
Мир
Bloomberg заявило об отказе Европы от Украины на фоне подорожания жизни
Мир
Зеленский призвал закрыть границы для россиян на год и посмотреть на результат
Политика
В Совфеде призвали обезвредить диверсантов после ЧП на военном складе в Крыму
Мир
Снятый с постамента в Нарве танк-памятник Т-34 перевезли в Военный музей
Мир
YouTube удалил 29 роликов посольства РФ в Лондоне
Культура
Камбоджа обвинила американского миллиардера в скупке краденых скульптур
Спорт
СБР назвал лицемерными рекомендации исполкома IBU сохранить отстранение россиян
Мир
Взрывное устройство обнаружили в доме у задержанного под Херсоном наводчика ВСУ
Мир
США анализируют ответ Ирана на предложение Евросоюза по ядерной программе
Мир
В Армении объявлен двухдневный траур в связи со взрывом в ереванском ТЦ

США анализируют ответ Ирана на предложение Евросоюза по ядерной программе

0
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США получили через Евросоюз ответ Тегерана на предложение Брюсселя по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Сейчас администрация Соединенных Штатов изучает его, сообщает 16 августа ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США.

«Стороны подошли к финалу: либо провальному, либо успешному»
Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов — о восстановлении ядерной сделки, ее влиянии на рынок нефти и о международной миссии на Запорожскую АЭС

«Мы получили комментарии Ирана через ЕС и изучаем их. Мы обмениваемся мнениями с ЕС», — рассказал собеседник агентства в ответ на просьбу корреспондента подтвердить факт получения ответа от иранской стороны на предложения Евросоюза по СВПД.

Ранее, 15 августа, власти Ирана отправили ЕС свой ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки. Содержание послания не раскрывается.

До этого, 14 августа, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что финальная договоренность по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может быть достигнута уже в ближайшую неделю.

Ранее, 12 августа, газета Politico написала, что Евросоюз предложил снизить давление на Корпус стражей исламской революции Ирана ради возобновления ядерной сделки с Тегераном.

Тогда же Ульянов рассказал «Известиям», что судьба иранской ядерной сделки прояснится ориентировочно в промежутке между 15 и 18 августа. Он уточнил: предполагается, что стороны вернутся к первоначальному варианту плана, но с небольшими модификациями по срокам.

В той же беседе Ульянов подчеркнул, что восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти, Россия не ожидает для себя никаких негативных последствий. Причина этого кроется в том, что Иран сможет нарастить поставки нефти только со следующего года.

До этого, 4 августа, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что страна вернется к исполнению обязательств в рамках СВПД, если получит от США гарантии экономической выгоды.

СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022