CNN узнал о смягчении условий Ирана для восстановления ядерной сделки

Тегеран в своем ответе Евросоюзу отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Отмечается, что именно это требование иранской стороны было камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.

Как уточнил представитель американской администрации, президент США Джо Байден одобрит только ту сделку, которая будет отвечать интересам национальной безопасности.

Ранее в этот день телеканал Al Jazeera сообщил, что европейское предложение о восстановлении СВПД с Ираном предполагает отказ от реализации ядерной программы с первого дня подписания и штраф для США в случае повторного выхода.

18 августа руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриэнн Уотсон заявила, что США не идут на какие-либо уступки в заключении новой ядерной сделки с Ираном.

Об этом же ранее заявлял премьер-министр Израиля Яир Лапид. По его словам, проект соглашения по восстановлению СВПД содержит больше уступок Тегерану, чем оригинальная сделка. Он считает, что это не соответствует принципам администрации президента США Джо Байдена.

До этого, 16 августа, сообщалось, что власти США получили через Евросоюз ответ Тегерана на предложение Брюсселя по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе и начали изучать его.

Накануне власти Ирана отправили ЕС свой ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки. Содержание послания не раскрывается.

Ранее, 14 августа, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что финальная договоренность по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может быть достигнута уже в ближайшую неделю.

12 августа газета Politico написала, что Евросоюз предложил снизить давление на КСИР Ирана ради возобновления ядерной сделки с Тегераном.

Тогда же Ульянов рассказал «Известиям», что судьба иранской ядерной сделки прояснится ориентировочно в промежутке между 15 и 18 августа. Он уточнил, что стороны вернутся к первоначальному варианту плана, но с небольшими модификациями по срокам.

В той же беседе Ульянов подчеркнул, что восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти, Россия не ожидает для себя никаких негативных последствий. Причина этого кроется в том, что Иран сможет нарастить поставки нефти только со следующего года.

До этого, 4 августа, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что страна вернется к исполнению обязательств в рамках СВПД, если получит от США гарантии экономической выгоды.

СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.