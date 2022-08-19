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Ядерная сделка с Ираном предполагает штраф для США в случае повторного выхода

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Европейское предложение о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном предполагает отказ от реализации ядерной программы с первого дня подписания и штраф для США в случае повторного выхода. Об этом 19 августа сообщил телеканал Al Jazeera.

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«Иран берет обязательство приступить к постепенному отказу от реализации ядерной программы с первого дня после подписания соглашения. Проект соглашения предполагает штраф для США, если они выйдут из нее снова. Соглашение по ядерному досье Ирана предусматривает снятие санкций с 17 банков и 150 организаций», — сказано в проекте.

18 августа руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриэнн Уотсон заявила, что США не идут на какие-либо уступки в заключении новой ядерной сделки с Ираном.

Об этом ранее заявлял премьер-министр Израиля Яир Лапид. По его словам, проект соглашения по восстановлению СВПД содержит больше уступок Тегерану, чем оригинальная сделка. Он считает, что это не соответствует принципам администрации президента США Джо Байдена.

16 августа сообщалось, что власти США получили через Евросоюз ответ Тегерана на предложение Брюсселя по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе и начали изучать его.

Днем ранее власти Ирана отправили ЕС свой ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки. Содержание послания не раскрывается.

До этого, 14 августа, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что финальная договоренность по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может быть достигнута уже в ближайшую неделю.

12 августа газета Politico написала, что Евросоюз предложил снизить давление на Корпус стражей исламской революции Ирана ради возобновления ядерной сделки с Тегераном.

Тогда же Ульянов рассказал «Известиям», что судьба иранской ядерной сделки прояснится ориентировочно в промежутке между 15 и 18 августа. Он уточнил, что стороны вернутся к первоначальному варианту плана, но с небольшими модификациями по срокам.

В той же беседе Ульянов подчеркнул, что восстановление ядерной сделки существенно не повлияет на рынок нефти, Россия не ожидает для себя никаких негативных последствий. Причина этого кроется в том, что Иран сможет нарастить поставки нефти только со следующего года.

До этого, 4 августа, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что страна вернется к исполнению обязательств в рамках СВПД, если получит от США гарантии экономической выгоды.

СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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