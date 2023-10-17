Ядерный вызов: что означает выход России из ДВЗЯИ

Госдума в ходе заседания 17 октября одобрила в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Что представляет собой этот договор и как теперь будут контролировать возможные ядерные испытания — в материале «Известий».

ДВЗЯИ: расшифровка, что это за договор

ДВЗЯИ — это так и не вступивший в силу Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый 27 лет назад.

Подписавшим данный договор запрещено проводить ядерные испытания, а также побуждать к этому другие страны. Хотя документ подписали уже 185 стран (последней в феврале 2021 года была Куба), а ратифицировали 170 (последними в том же 2021 году стали Коморские острова) и в мире действует глобальный мораторий на ядерные испытания, юридически обязывающего запрета до сих пор нет.

ДВЗЯИ состоит из 17 статей и двух приложений. Он запрещает все ядерные взрывы как в военных, так и в мирных целях: испытания ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Каждая из сторон обязуется не проводить испытательных взрывов ядерного оружия, а также предотвращать любой ядерный взрыв на территории, которая находится под юрисдикцией или контролем стран-участниц.

Американские ядерные испытания в Тихом океане, 1958 год Фото: commons.wikimedia.org/Federal government of the United States

После громких испытаний ядерных бомб в конце 1950-х годов США, СССР и Великобритания в 1963 году подписали в Москве Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (известен также как Московский договор). На сегодня этот документ подписало больше 130 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Францию, Россию, Иран, Индию и Японию. Некоторые страны Азии, Ближнего Востока и Африки, включая Китай и КНДР, договор не подписали. Отметим, что Московский договор не запрещает испытания под землей.

Мораторий на ядерные испытания был поддержан ведущими ядерными державами в 1990 году.

А в 1996 Генеральная Ассамблея ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), чтобы навсегда отказаться от испытания ядерного оружия. На тот момент, по оценке ООН, ядерным потенциалом и техникой обладали 44 страны на всех континентах. Предполагалось, что все они подпишут и ратифицируют договор, но этого не произошло.

Кто ратифицировал ДВЗЯИ

Документ был открыт для подписания в течение 27 лет. Россия в числе первых подписала ДВЗЯИ в 1996 году, а ратифицировала в 2000-м. Также свои подписи под договором в 1996 году поставили ЮАР, Турция, Япония, Казахстан и несколько десятков других стран.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 11-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ, 2019 год Фото: РИА Новости/Александр Щербак

Кто не ратифицировал ДВЗЯИ

Восемь крупных стран — владельцев ядерного оружия отказались подписать или ратифицировать договор. Это США и Израиль, а также Китай, Индия, Иран, КНДР, Пакистан и Египет. Причем Вашингтон, Пекин, Каир, Тегеран и Иерусалим в 1996 году договор подписали, но ратификации в этих странах он так и не получил. Без их ратификации договор не может вступить в силу.

Предполагалось, что со вступлением ДВЗЯИ в силу заработает организация этого договора — ОДВЗЯИ, в обязанности которой будут входить верификация запрета на ядерные испытания и контроль мониторинговой системы. Отметим, что система мониторинга работает, это 337 станций по всему миру, которые выявляют ядерные взрывы и передают данные в дата-центр в штаб-квартире ДВЗЯИ в Вене.

Почему Госдума начала процедуру отмены ратификации ДВЗЯИ

После выхода России из ДОВСЕ и приостановки участия в ДСНВ в 2023 году президент России Владимир Путин заявлял, что следующим шагом России может стать отказ от участия в ДВЗЯИ. Причиной такого решения он называл отказ от ратификации со стороны США — некогда крупнейшего держателя ядерного оружия и единственной страны, которая применила его в дни войны.

«Повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, когда они подписали, но не ратифицировали [ДВЗЯИ], а мы подписали и ратифицировали его, в принципе можно. Теоретически можно отозвать ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», — подчеркнул российский лидер.

Президент России Владимир Путин Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания, пояснил тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В пояснительной записке говорится, что отзыв ратификации не означает прекращения (в том числе денонсацию) ДВЗЯИ, отзыв ратификации «является исключительной внутригосударственной компетенцией». Иными словами, РФ останется участником ДВЗЯИ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами.

Может ли Россия возобновить испытания ядерного оружия

В своем послании Федеральному собранию в феврале 2023 года Владимир Путин заявлял, что есть лишь одно условие, при котором Россия вернется к проведению ядерных испытаний: если США сделают это первыми. Об этом же в августе на заседании ГА ООН, посвященном Международному дню действий против ядерных испытаний, говорил и сотрудник постпредства РФ Дмитрий Глухов.

Хотя в последний раз ядерные испытания в мире проводили больше 20 лет назад, в России и за рубежом продолжают создавать и ставить на вооружение новые типы и виды ядерного оружия. По мнению экспертов, моделирование процессов ядерного взрыва никогда не даст точного ответа на вопрос о реальных поражающих характеристиках нового оружия. Для этого нужны фактические испытания, и в России их могут проводить в Арктике и на Новой Земле, где с советских времен сохранилась вся необходимая инфраструктура.

Военный полигон на арктическом архипелаге Новая Земля Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В США также всё чаще звучат дискуссии о возобновлении ядерных испытаний.

Мирные ядерные испытания СССР: когда, где и какие проводили

По подсчетам ООН, со времен бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ядерные испытания в мире провели более 2 тыс. раз. Большая часть пришлась на США (1032 случая) и СССР (715 взрывов).

После 1996 года ядерные бомбы взрывали всего десять раз: дважды в Индии и Пакистане и шесть — в КНДР. Дели и Исламабад в 1998 году присоединились к мораторию на ядерные испытания.

Из 715 ядерных испытаний, которые СССР провел в 1949–1990 годах, 219 пришлись на атмосферные, подводные и космические, а 124 — на испытания в мирных целях. Большая часть работы проходила на Южном полигоне в Семипалатинске (Казахстан) и Северном полигоне на Новой Земле. Подробнее о подготовке первого ядерного испытания в СССР можно почитать в очерке «Известий».

В 2009 году ГА ООН объявила 29 августа Международным днем против ядерных испытаний. Решение принято по инициативе Казахстана, где в этот день в 1991 году был закрыт Семипалатинский полигон.