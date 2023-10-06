Песков прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

Возможный отзыв Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает ее намерения провести ядерные испытания, заявил в пятницу, 6 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Москва не только подписала ДВЗЯИ, но и ратифицировала его, в то время как Вашингтон от этого отказался. Поэтому президент РФ Владимир Путин допустил возможность отзыва ратификации, чтобы привести Россию и США «к единому знаменателю».

«Но это не означает заявления о намерении проведения ядерных испытаний», — подчеркнул Песков.

Путин допустил возможное расторжение ДВЗЯИ днем ранее, 5 октября, на пленарной сессии в международном дискуссионном клубе «Валдай». По его словам, такой шаг будет являться зеркальным в отношениях с Соединенными Штатами, которые до сих пор не ратифицировали договор.

6 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет на ближайшем заседании нижней палаты обсудит вопрос об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний. Этот вопрос соответствует национальным интересам нашего государства, отметил он.

Подписавшим ДВЗЯИ странам запрещено проводить ядерные испытания, а также побуждать к этому другие страны. Хотя документ уже имеет 185 стран-подписантов, 170 из которых его ратифицировали, юридически договор так и не вступил в силу. В частности, в приложении к ДВЗЯИ обозначен список из 44 стран, чьи подписи и ратификация обязательны для начала действия договора, однако восемь стран из данного перечня, среди которых Соединенные Штаты, Китай, КНДР, Египет, Индия, Иран, Израиль, Пакистан, от ратификации отказались.

Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году, ратифицировала в 2000-м.