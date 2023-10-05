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Путин допустил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ Россией

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Президент РФ Владимир Путин допустил возможность отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Россией. Об этом глава государства сообщил 5 октября в ходе пленарной сессии в международном дискуссионном клубе «Валдай».

Как указал президент, РФ может отозвать свою ратификацию ДВЗЯИ, раз США его не ратифицировали.

«Повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, когда они подписали, но не ратифицировали [ДВЗЯИ], а мы подписали и ратифицировали его, в принципе можно. Теоретически можно отозвать ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин отметил, что вопрос об отзыве ратификации Россией договора о запрете ядерных испытаний остается за Госдумой.

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В конце августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США 30 лет обещают содействовать вступлению в силу ДВЗЯИ, но на самом деле остаются уклонистами.

В свою очередь, сотрудник постпредства РФ Дмитрий Глухов на заседании Генассамблеи ООН, посвященном Международному дню действий против ядерных испытаний, сказал, что Россия вернется к проведению ядерных испытаний лишь в том случае, если США сделают это первыми.

Подписавшим данный договор запрещено проводить ядерные испытания, а также побуждать к этому другие страны. Хотя документ подписали уже 185 стран (последней в феврале 2021 года была Куба), а ратифицировали 170 (последними в том же году стали Коморские острова) и в мире действует глобальный мораторий на ядерные испытания, юридически обязывающего запрета до сих пор нет.

В приложении к договору обозначен список из 44 стран, чьи подписание и ратификация обязательны для того, чтобы он вступил в силу. В этот список входит и Россия (подписала в 1996 году, а ратифицировала в 2000-м). Из 44 критически важных для договора государств не ратифицировали документ восемь стран, среди которых Соединенные Штаты, Китай, КНДР, Египет, Индия, Иран, Израиль, Пакистан.

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