«Режим нераспространения принадлежит всем, а не только AUKUS»

Россия видит серьезные риски для режима нераспространения ядерного оружия на фоне передачи атомных подлодок Австралии в рамках военного пакта AUKUS. В связи с этим МАГАТЭ должно создать «мощную, четкую, понятную систему» контроля деятельности Вашингтона, Лондона и Канберры. Об этом в интервью «Известиям» на сессии подготовительного комитета обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. Он назвал ситуацию с поставками атомных субмарин в неядерное государство беспрецедентным случаем — ряд аспектов соглашения о гарантиях между Канберрой и МАГАТЭ будет задействован впервые. При этом зампостпреда предупредил, что с точки зрения законодательства у Австралии перед мировым сообществом никаких обязательств нет.

«Мы видим серьезные риски для режима нераспространения и для системы гарантий МАГАТЭ»

— В прошлом году стало известно, что Австралия намерена приобрести как минимум четыре атомные подлодки. Таким образом она станет первой неядерной страной с флотом с атомными субмаринами. Насколько это усиливает напряжение в регионе? Не ставит ли это под угрозу Договор о нераспространении ядерного оружия?

— Как раз эти вопросы мы и хотим обсудить в рамках совета управляющих и генеральной конференции МАГАТЭ, а также в рамках всех директивных органов агентства, включая площадку обзорного процесса ДНЯО. На них должен быть дан ответ с помощью создания мощной, четкой, понятной системы контроля со стороны агентства, которое бы гарантировало, что никакого переключения ядерного материала, который будет предоставляться США или Великобританией, в рамках двигателей подлодок для Австралии не будет в принципе. Чтобы не было никакого риска и не было никакой возможности. С учетом того что это беспрецедентная ситуация и такого в принципе никогда не было, мы видим серьезные риски для режима нераспространения и для системы гарантий МАГАТЭ.

— Если ряд стран обращает на это внимание, есть ли реакция со стороны трехстороннего альянса?

— Требуется дискуссия, требуются обсуждения, особенно с учетом того, что проект имеет долгосрочный характер и рассчитан на несколько десятилетий. Что может произойти через несколько десятилетий? Мы не знаем. Опять же Австралия говорит, что она отказывается от чувствительных с точки зрения нераспространения технологий обогащения урана, переработки, отработавшего ядерного топлива. Но это нигде не зафиксировано, в том числе в законодательстве, это просто слова. Что произойдет через 10–20 лет, мы не знаем. Этот подход может с легкостью измениться так же, как Австралия, например, с легкостью отказалась от контракта на закупку дизельных подлодок у Франции, сделав выбор в пользу партнерства в рамках AUKUS.

Справка «Известий» До появления AUKUS в 2021 году между Канберрой и Парижем действовало соглашение на строительство 12 субмарин. Однако из-за решения создавать атомный флот вместе с США и Великобританией в рамках AUKUS Австралия разорвала заключенный еще в 2016-м договор с Францией на $66 млрд, а также пообещала выплатить $585,2 млн в качестве компенсации.



«Нужна понятная, четкая, надежная система контроля»

— В таком случае какие гарантии безопасности могут удовлетворить мировое сообщество?

— Нам нужна понятная, четкая, надежная система контроля, которая бы нам давала уверенность. И в соответствии с которой продолжали бы действовать те гарантии безопасности, которые предоставлены нам в рамках договора Раротонга о зоне, свободной от ядерного оружия в южной части Тихого океана.

— Существуют какие-либо правовые рамки для реакции РФ на возможные поставки?

— Конечно, это прежде всего Договор о нераспространении ядерного оружия, как основополагающий и краеугольный камень режима нераспространения. Это устав МАГАТЭ и соглашение о гарантиях, которые государства, не обладающие ядерным оружием, участники ДНЯО заключают с агентством.

Такое же соглашение имеет Австралия, и на его базе и будет вестись работа по созданию верификационного механизма. Но опять же это беспрецедентная ситуация, потому что те аспекты, которые будут затронуты в рамках этого соглашения о гарантиях между Австралией и МАГАТЭ, они будут задействованы впервые: в частности, ст. 14, которая позволяет выводить ядерный материал из-под гарантий для использования вне запрещенных военных целей, в частности в двигателе подлодок.

И именно поэтому нужна дискуссия с вовлечением всех заинтересованных и обеспокоенных государств — членов агентства, государств — участников ДНЯО, чтобы всё было сделано инклюзивным образом с учетом мнения всех стран. Потому что режим нераспространения все-таки принадлежит всем, а не только тройке AUKUS.