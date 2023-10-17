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Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
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Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Госдума на заседании 17 октября приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Рассмотрение документа во втором и третьем чтениях может состояться 18 или 19 октября, сообщал ранее председатель ГД Владислав Володин.

«На протяжении 23 лет мы ждали, что США ратифицируют этот договор. Но Вашингтон из‑за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности не сделал этого», — заявил Володин на заседании.

По его словам, такой шаг ГД мотивирован исключительно заботой о безопасности сограждан.

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ДВЗЯИ был принят в сентябре 1996 года. Он предусматривает запрет испытательных и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. Отзыв ратификации, по разным оценкам, еще не означает начала испытаний, а скорее подстегивает гонку вооружений.

13 октября межпартийная комиссия конгресса США опубликовала доклад, из которого следует, что стране необходимо нарастить ядерный арсенал для возможной войны с Россией и Китаем. Авторы исследования отметили, что ядерный конфликт с Москвой и Пекином становится всё более вероятным.

На фоне этого 15 октября замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов отметил, что в данный момент обстановка в области международной безопасности деградировала до опасного предела.

16 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

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