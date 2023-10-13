В конгрессе США призвали готовиться к возможной войне с Россией и Китаем

Ядерные силы США плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, они нуждаются в количественных и структурных изменениях. Соответствующая информация следует из доклада межпартийной комиссии конгресса.

Предполагается, что в ситуации, когда атомные арсеналы России и Китая окажутся на одинаковом с США уровне, запланированная модернизация ядерных сил «необходима, но недостаточна».

Как указывается в докладе, эти изменения говорят о необходимости корректировки потенциала ядерных возможностей США.

Авторы исследования отметили, что ядерный конфликт с Россией и Китаем становится всё более вероятным. При этом решения по поводу сил сдерживания предлагают принимать уже сейчас, для того чтобы суметь дать ответ на «экзистенциальные» вызовы, которые возникнут в 2027–2035 годах.

9 октября российский сенатор Алексей Пушков отметил, что в Вашингтоне растет число сторонников позиции, указывающей на Китай, а не на Россию как на главного противника.

30 сентября журналист Такер Карлсон упомянул, что американцам стоит обеспокоиться из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией в 2024 году. Он предположил, что ракеты США могут «случайно» упасть в Польше, после чего Вашингтон обвинит в этом Москву и начнет войну.

На этом фоне первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 1 сентября заявил, что риск столкновения между НАТО и Россией есть, ситуация весьма опасная.

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами 17 августа заявил, что в случае конфликта с Россией и Китаем Соединенные Штаты Америки исчезнут. По его словам, у Вашингтона нет возможностей по защите от ядерного оружия, а национальная оборона «уже давно не об обороне».

15 августа начальник главного управления Генерального штаба РФ адмирал Игорь Костюков заявил, что стратегическая бомбардировочная авиация США усилила свою деятельность возле границ России и Китая.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший 14 августа сказал, что НАТО развалится, если вступит в непосредственное военное противостояние с Россией. По его словам, все члены альянса втянуты в конфликт на Украине, так как он стал разменной монетой в политических играх США.

6 августа экс-офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер заявил, что США, ставя целью нанесение стратегического поражения России, фактически пытаются совершить самоубийство.

Как указал 3 августа китаист, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов, угроза полномасштабного военного конфликта между США и Китаем остается постоянно.

16 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

До этого, 24 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников. По его словам, происходит последовательное укрепление позиций государств Глобального Юга и Глобального Востока.