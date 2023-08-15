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Глава ГРУ заявил об усилении активности стратегической авиации США у границ РФ и КНР

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Фото: TASS/Zuma
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Стратегическая бомбардировочная авиация США усилила свою деятельность возле границ России и Китая. Об этом 15 августа заявил начальник главного управления (ГРУ) Генерального штаба РФ адмирал Игорь Костюков.

«Вблизи границ России и Китая существенно активизировалась деятельность стратегической бомбардировочной авиации США. В текущем году совершено 77 самолетовылетов, что уже больше, чем за весь 2022 год», — заявил он на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, также возросла интенсивность полетов стратегической разведывательной авиации США. За последние два года она выросла более чем на 20%, составив 920 самолетовылетов в год.

Костюков также сообщил, что США планируют создать в 2028 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) две бригады с гиперзвуковыми и крылатыми ракетами, а также организовать сеть подконтрольных себе альянсов, чтобы сдерживать Россию и Китай. Такие действия американской стороны подталкивают КНДР к созданию собственных стратегических сил сдерживания.

«Белый дом последовательно накачивает Тихоокеанский регион вооружениями американского производства. Суммарная стоимость соответствующих контрактов за последние 7 лет достигла $86 млрд. В настоящее время в регион поставляется более 36% общего экспорта оружия из США», — сообщил глава ГРУ.

Кроме того, он указал на то, что США под угрозой санкций принуждают страны АТР занять сторону Вашингтона в конфликте на Украине. Американцы также препятствуют военно-техническому сотрудничество России с Вьетнамом и Индией.

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Ранее, 3 августа, директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявил, что Москва учтет возможное размещение в Японии ракет США средней и меньшей дальности. По его мнению, Япония хочет максимально точно обслуживать военные интересы Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для решения американских стратегических задач.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 15 февраля сообщил о планах страны купить у США крылатые ракеты Tomahawk самой последней модификации. Ракеты обладают разными возможностями, в том числе могут уклоняться от перехвата. Кисида подчеркивал, что Японии нужно иметь средства нанесения удара, радиус действия которых будет превышать зону досягаемости атакующих средств предполагаемого противника.

Еще 5 февраля США запросили у Японии разрешение разместить на их территории гиперзвуковое оружие большой дальности и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk для противостояния с Китаем.

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