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В МИД РФ заявили об учете в военном планировании размещения РСМД США в Японии

МИД РФ: Россия будет учитывать в военном планировании возможное размещение РСМД США в Японии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва учтет возможное размещение в Японии ракет США средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом 3 августа заявил в интервью телеканалу RTVI директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.

«Совершенно очевидно: если [Вашингтоном] будет принято решение о размещении РСМД на территории Японии, это будет представлять серьезную угрозу для соседних государств и это, конечно, потребует учета в том числе и в оборонной стратегии Российской Федерации касательно обеспечения безопасности ее дальневосточных рубежей», — отметил Ноздрев.

Он считает, что если сообщения о размещении в Японии ракет США со ссылкой на анонимных чиновников в правительстве конкретных государств появляются, значит, разговоры об этом действительно идут. По мнению Ноздрева, это говорит о желании Японии максимально точно обслуживать военные интересы Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для решения американских стратегических задач.

Ранее в этот день японская газета Sankei Shimbun сообщила о запросе правительства США к Японии. Он касался размещения ракет средней дальности на первой островной цепи, включающей Японский архипелаг. Издание сообщило, что речь идет о гиперзвуковых комплексах LRHW и крылатых ракетах сухопутного базирования Tomahawk. Дальность их действия составляет более 2 тыс. км.

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Еще 5 февраля США запросили у Японии разрешение разместить на их территории гиперзвуковое оружие большой дальности и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk для противостояния с Китаем. Премьер-министр Японии Фумио Кисида 15 февраля сообщил о планах страны купить у США крылатые ракеты Tomahawk самой последней модификации. Ракеты обладают разными возможностями, в том числе могут уклоняться от перехвата. Кисида подчеркивал, что Японии нужно иметь средства нанесения удара, радиус действия которых будет превышать зону досягаемости атакующих средств предполагаемого противника.

При этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчеркивал, что Россия немедленно ответит на любую угрозу Дальнему Востоку со стороны Японии. Это будет касаться и размещения гиперзвуковых ракет у границы с Россией. Он подчеркнул, что Москва неоднократно высказывала решительный протест Токио из-за роста опасной деятельности у границ, в том числе совместных с США военных учений и испытаний новых видов ракет и другого вооружения. Также 10 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия собирается следить за планами США по размещению в Японии гиперзвуковых ракет. Осуществление этих планов, по ее словам, будет значить для России качественное изменение региональной ситуации в области безопасности.

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