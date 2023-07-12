Задобрить дракона: Вашингтон пытается наладить отношения с Пекином

Вслед за госсекретарем США Энтони Блинкеном визит в Китай совершила министр финансов Джанет Йеллен . В последнее время Вашингтон активно старается наладить диалог с Пекином. По итогам переговоров стороны договорились снизить градус конфронтации и подтвердили обоюдное желание строить нормальные экономические отношения. Впрочем, Вашингтон и Пекин по-разному видят сближение. Насколько оно вообще возможно и к чему может привести — разбирались «Известия».

Большие возможности для взаимодействия

«Встреча была откровенной, конструктивной и обстоятельной. Поднимая вызывающие обеспокоенность вопросы, министр Йеллен обсудила подход [вашингтонской] администрации к поиску здоровой экономической конкуренции с Китаем при равных условиях для американских рабочих и бизнеса. Они также обменялись мнениями о международных и внутренних макроэкономических тенденциях», — говорится в заявлении американского минфина по итогам встречи главы финансов США Джанет Йеллен и вице-премьера Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэном.

Глава минфина прилетала в Пекин с 6 по 9 июля и успела встретиться с премьер-министром Ли Цяном и другими высокопоставленными чиновниками и экспертами в области экономики и климата. Среди них вице-президент Народного банка Китая и глава Государственного управления валютного контроля.

Министр финансов Джанет Йеллен (слева) и вице-премьер Китая Хэ Лифэна (справа) во время встречи Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Переговоры с Хэ Лифэном, продлившиеся пять часов, касались «углубления взаимодействия между главными высокопоставленными лицами по макроэкономическим вопросам».

Американский министр отметила прогресс в отношениях двух государств, подчеркнув, что в одночасье решить проблемы невозможно. «Но я ожидаю, что эта поездка поможет создать устойчивый и продуктивный канал связи с новой экономической командой Китая», — заявила глава минфина США.

Йеллен призвала «четко и ясно» говорить о разногласиях с Китаем, а также добавила, что, несмотря на имеющиеся между ними противоречия, странам необходимо находить пути для совместной работы по вопросам, которые представляют общий и международный интерес.

Министр подчеркнула, что у американских и китайских компаний есть «большие возможности для взаимодействия в сферах инвестиций и торговли», поэтому Пекин и Вашингтон должны общаться напрямую для решения разных экономических проблем. В частности, Йеллен заверила китайские власти, что Вашингтон не стремится отмежеваться от экономики Китая, поскольку «это было бы катастрофой для обоих государств и дестабилизировало бы ситуацию в мире». Она отметила, что Вашингтон хотел бы видеть «открытую, справедливую и свободную экономику, а не ту, что заставляет страны принимать чью-либо сторону».

Много санкций и давления

В Пекине заявили, что обмен мнениями об экономической и финансовой ситуации в обеих странах и в мире был «откровенным и прагматичным». Помимо этого, стороны договорились укреплять сотрудничество и контакты «в реагировании на глобальные вызовы».

В Китае недовольны санкциями и давлением, которые США оказывают на страну.

Фото: AP Photo/Kiichiro Sato, File)

«Китайская сторона во время переговоров вновь выразила озабоченность по поводу [нерешенности] таких проблем, как отмена тарифов в отношении Китая, прекращение давления на китайские компании, справедливое отношение к двусторонним инвестициям, ослабление экспортного контроля по отношению к Китаю, отмена запрета на товары, связанные с Синьцзяном», — говорится на сайте минфина КНР.

В последние годы Вашингтон ввел экономические рестрикции в отношении Пекина, сильно обострившие отношения между странами. Накануне визита Йеллен китайские власти объявили о введении экспортного контроля над галлием, германием и их соединениями. Вещества используют для производства полупроводников и электроники. Китай — самый большой поставщик этих металлов в мире. Такие шаги со стороны Пекина стали ответом на действия США, которые уговорили Нидерланды, крупнейший мировой производитель оборудования для изготовления особо тонких микрочипов, объявить о новых мерах по ограничению доступа КНР к передовому оборудованию для производства микросхем.

Ранее минторговли США запретило продажу Китаю наиболее современных чипов, комплектующих, оборудования и программного обеспечения для их производства.

Не первая попытка

Нынешняя попытка нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином стала второй в этом году. В середине июня в Китай приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе визита он встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. Целями своей поездки глава Госдепа называл предотвращение конфликта в соперничестве двух государств, установление каналов связи, а также изучение областей, в которых стороны могли бы установить транснациональное сотрудничество.

По итогам встречи Блинкен заявил, что все цели были достигнуты. Президент США Джозеф Байден впоследствии похвалил главу внешнеполитического ведомства за проделанную работу, отметив, что в отношениях двух стран «намечается прогресс».

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с госсекретарем США Энтони Блинкеном Фото: REUTERS/Ichiro Ohara

Однако вскоре после визита госсекретаря в КНР американский лидер в одном из своих выступлений назвал Си Цзиньпина диктатором, что вызвало возмущение Пекина. Нормализации отношений не способствовали и обострение ситуации вокруг Тайваня из-за поездок американских конгрессменов на остров, а также решение США выделить военную помощь Тайбэю на $440 млн.

В свою очередь, американские власти обвиняют Китай в нарушении обязательств, которые страна взяла на себя в рамках Всемирной торговой организации. В частности, Вашингтон сообщает о том, что Пекин дает преимущества китайским компаниям и подвергает наказаниям фирмы из США.

Несмотря на сохраняющиеся разногласия, американские власти планируют, что диалог между Вашингтоном и Пекином продолжит бывший госсекретарь США Джон Керри, который сейчас занимает пост спецпосланника американского президента по вопросам климата. Его визит может состояться после 16 июля. В Вашингтоне также надеются, что поездки высокопоставленных американских чиновников будут способствовать организации встречи Си Цзиньпина и Байдена на саммите G20 в Нью-Дели (пройдет 1 декабря) или на саммите АТЭС в Сан-Франциско (пройдет 12 ноября).

Ожесточенная конкуренция

«Администрация Трампа и Байдена постоянно подчеркивала, что между двумя странами идет очень сильная конкуренция. На мой взгляд, в США существуют довольно сильные антикитайские настроения. Атмосфера в Вашингтоне токсичная и иррациональная. Чтобы изменить ситуацию, необходимо воплотить в действие политическую волю к сотрудничеству», — описывает происходящее декан Института международных исследований университета Фудань Ву Синьбо.

Фото: REUTERS/Graeme Sloan/Sipa USA

Схожую точку зрения разделяет американский политолог Дуглас Паал. По его словам, за последние несколько лет отношения между Китаем и США стали более нестабильными и непредсказуемыми. «Вероятность того, что Китай на данный момент будет главным источником нестабильности, — меньше. Через полтора года непредсказуемость может последовать как раз со стороны США. Это связано с подготовкой к избирательной кампании. В это время пространство для политических маневров новой администрации сокращается», — пояснил он.

Не допустить противостояния

Визит Йеллен был согласован во время встречи Блинкена с председателем КНР Си Цзиньпином, он считается важным прорывом, отмечает в беседе с «Известиями» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

— После заявления Байдена [о диктаторе] думали, что визит и вовсе могут перенести или отменить. Но Китай дал добро. Американцы, скорее всего, постарались донести до китайских коллег, что не надо путать отдельные заявления Байдена и некий курс в отношении Пекина, — комментирует эксперт.

Фото: REUTERS/Ichiro Ohara

Американист считает, что администрации Байдена важно не допустить возникновения новой экономической войны, нового экономического противостояния между КНР и США. По его мнению, в США опасаются, что в год выборов американская экономика может оказаться в рецессии. И любой конфликт с Китаем на торгово-экономическом фронте может этому способствовать.

— Хотя Йеллен и привезла политические послания, ей важно было расставить акценты: что есть торгово-экономические отношения США и КНР, есть военные отношения, а есть проблема прав человека и идейное противостояние — но на сегодняшний день их не надо смешивать, — говорит Васильев.

Администрация Байдена не хотела бы обострять экономические отношения с КНР. Это было главное на сегодняшний день, поэтому Китай и согласился на визит Йеллен, считает политолог. Он предполагает, что, скорее всего, министр финансов предостерегла Китай от сближения с Россией, особенно в том, что касается помощи Украине.