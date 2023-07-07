Здесь куют металл: Китай ограничил экспорт редких элементов на Запад

Китай с 1 августа ограничивает экспорт галлия и германия «из соображений национальной безопасности». Все поставки со следующего месяца будут осуществляться только в режиме согласования с министерством торговли страны, которое будет изучать каждую сделку. В чем стратегическая ценность галлия и германия, почему Китай решил ограничить их экспорт и какие еще товары могут подвергнуться частичному эмбарго на вывоз из КНР, разбирались «Известия».

Что такое галлий и германий

Два легких элемента были открыты сравнительно поздно — во второй половине XIX века французскими и немецкими учеными (отсюда и названия — Дмитрий Менделеев предсказал их появление в своей периодической системе, назвав их «экакремнием» и «экаалюминием»). Элементы в чистом виде схожи друг с другом своим внешним видом — яркие, как фольга, серебристые металлы. Впрочем, металлом в полном смысле этого слова может считаться только галлий, германий по нынешней классификации является скорее полуметаллом — элементом, имеющим некоторые химические свойства как металлов, так и неметаллов.

И галлий, и германий на самом деле широко распространены. К примеру, доля галлия в земной коре составляет 16 частиц на миллион (ppm), примерно на том же уровне, что и, например, свинца. Германий встречается почти в 10 раз реже, но и он является более распространенным элементом, чем серебро, йод или ртуть. Проблема в том, что они равномерно рассеяны по всем недрам. В чистом виде месторождения галлия и германия встречаются исключительно редко и почти все минералы, содержащие эти два элемента, находятся в рудах иных металлов (например, цинка) и даже угля. Соответственно, производство галлия и германия возможно почти исключительно как побочное к выработке чего-то более массового.

Для чего нужны эти элементы

Оба материала являются жизненно важными для сложных индустрий. Галлий необходим для производства полупроводников, тогда как германий используется для выработки оптоволокна и солнечных панелей. Кстати, на заре компьютерной эры германий применялся и непосредственно в производстве микрочипов, но это было связано с тем, что технологии очистки кремния были недостаточно продвинутыми. Переход на чисто кремниевые полупроводники помог существенно снизить себестоимость.

Глобальные рынки чистого галлия и германия невелики как в натуральном, так и в денежном отношении. Мировое потребление галлия в этом году составит около $432 млн, а спрос на германий в 2022 году не превышал $230 млн. В сравнении с триллионами долларов ежегодной выручки, которую генерируют использующие данные элементы и их соединения отрасли, это просто гроши. В физическом выражении речь идет об около 100 т галлия и около 60 т германия. Эти крошечные объемы, тем не менее, являются «золотой акцией», без которой ключевым высокотехнологичным отраслям придется нелегко.

Роль Китая на этом рынке огромна. По разным оценкам, КНР обеспечивает мир от 60 до 85% германия и до 98% галлия. В любом случае, речь идет о фактическом монополисте на рынке. Есть, впрочем, несколько «но», главное из которых состоит в том, что Китай по большей части производит чистый галлий, тогда как соединения этого металла, непосредственно используемые в промышленности при производстве тех же полупроводников, вырабатываются за рубежом.

В чем смысл китайских ограничений

Решение китайских регуляторов было принято несколько дней спустя после того, как Нидерланды ввели контроль над экспортом оборудования для производства полупроводников. Голландская компания ASML, производящая технику для фотолитографии, является важнейшим поставщиком для китайских корпораций, стремящихся сейчас к полной самодостаточности в вопросе создания микрочипов.

Стоит отметить, что голландцы ограничили поставки самых современных машин с технологией EUV, при помощи которых можно создавать чипы с техпроцессом менее 7 нм, еще в 2019 году. Однако с тех пор США приняли исключительно жесткие санкции против китайской индустрии полупроводников. Формально они не касаются иностранных производителей, но по факту два крупнейших игрока на рынке производства оборудования для выпуска чипов, Япония и Нидерланды, должны следовать в американском фарватере, для чего приняли ряд собственных ограничений — пусть и не менее жестких, чем США . Меры, принятые Японией, вступили в действие с 1 июля, голландские заработают с 1 сентября. Сейчас китайские компании пытаются получить от поставщиков оборудование, поставки которого были оговорены до соответствующих дат.

Таким образом, экспортный контроль для галлия и германия является актом ответного давления на шаги поставщиков, причем точечным, поскольку касается той же сферы, что подверглась санкциям со стороны контрагентов. Эффект оценить сложно, но гегемония Китая на рынках этих материалов (особенно галлия) здорово усложнит работу сектора в других странах, производящих микрочипы. Сильнее всего могут пострадать от китайского эмбарго Япония и Южная Корея, которые импортируют вместе около половины соответствующих материалов. В меньшей степени оно затронет США, Нидерланды и Тайвань, но в конечном итоге скажется на всех странах, которые имеют отношение к выпуску полупроводников. На рынке чипов может возникнуть дефицит или резкий рост цен, что для производителей может быть довольно болезненно.

Впрочем, здесь может быть и другое соображение: запасы богатых галлием руд в Китае сокращаются, так что китайские ограничения ставят в качестве одной из своих целей поддержку отечественного производителя — что-то вроде запрета на вывоз кругляка, только касательно индустрии микрочипов.

Что Китай может еще запретить экспортировать

КНР производит практически все виды товаров, являясь «мировой фабрикой». Но одновременно Китай в последние десятилетия стал и одним из крупнейших производителей сырья в мире, особенно разнообразных металлов. Галлий и германий — лишь малая часть списка материалов, в которых Пекин является монополистом, превышая половину мировой выработки . Значительная часть этих материалов потребляется промышленностью самого Китая, но велик и экспорт, от которого зависит множество стран. Тому поспособствовала относительно низкая стоимость рабочей силы, богатые рудные ресурсы и готовность идти на жертвы с точки зрения экологии. В результате за 20-30 лет была создана, возможно, самая мощная горнодобывающая отрасль в мире.

Потребителями металлов и других важных элементов являются в первую очередь сектора, которые считаются высокотехнологичными. Уход с рынка ключевого поставщика может стать для них исключительно болезненным, а на поиск альтернативы могут уйти годы, если не десятилетия.

Согласно исследованию Евросоюза, Китай является главным поставщиком доброй половины разнообразных редких элементов. Чаще всего говорят о редкоземельных металлах, крайне важных для развития зеленой энергетики, хотя область их применения ею не ограничивается. Если по легким редкоземам какая-то конкуренция у Китая в мире есть, то по тяжелым (диспрозий, иттрий, иттербий, тулий, лютеций) КНР обеспечивает 100% мирового спроса.

Чуть меньший уровень доминирования наблюдается в добыче и производстве висмута (70%), вольфрама (86%), флюорита (56%), скандия (56%), ванадия (62%) и молибдена (около 40%). По сути, можно говорить о контроле за рынком редких металлов, без которых современная экономика функционировать не может.