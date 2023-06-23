Гигабайден дипломатии: президент США вновь отметился резонансным высказыванием

Джо Байден вновь отличился и сделал громкое заявление. Выступая на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии, глава Белого дома де-факто назвал председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором» . Как назло случилось это сразу по окончании визита в Китай госсекретаря Энтони Блинкена. Отношения двух стран, впрочем, от этой реплики вряд ли пострадали — они и без того находятся на дне. О причинах и последствиях слов Байдена — в материале «Известия».

Совпадения или не думая

Комментируя январский инцидент с китайскими аэростатами в американском небе, президент сказал следующее: «Причина, по которой Си Цзиньпин был очень расстроен, когда я сбил этот воздушный шар с двумя товарными вагонами, полными шпионского оборудования, заключалась в том, что он не знал, что оно там было. Для диктатора это большой позор — когда он не знает, что произошло», — цитирует Байдена агентство Reuters.

Реакция Пекина не заставила себя долго ждать. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин назвала высказывания абсурдными и безответственными . «Это противоречит базовым фактам и дипломатическим протоколам, серьезно оскорбляет политическое достоинство Китая и равносильно публичной политической провокации. Китай выражает свои сильные недовольство и протест», — заявила она.

Истребитель пролетает рядом с аэростатом, дрейфующим над Атлантическим океаном недалеко от побережья Южной Каролины, 4 февраля 2023 года Фото: AP/Chad Fish

За два дня до высказывания Байдена министр иностранных дел Поднебесной Цин Ган заявил по итогам переговоров с Энтони Блинкеном о «самом низком уровне двусторонних отношений, начиная с 1979 года» , то есть с момента принятия Конгрессом Акта об отношениях с Тайванем, который зафиксировал политику Вашингтона в отношении острова.

Важно отметить, что глава Белого дома не впервые высказывается в таком духе . В апреле 2022 года на съезде Национального демократического комитета, где также собрались доноры Демпартии, он назвал «диктатурами» КНР, Россию и «другие страны».

А в марте 2021-го Байден в ставшем скандальным интервью NBC утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Владимира Путина убийцей. Тогда, как и сейчас, официальные лица Москвы заявляли о том, что нынешние двусторонние отношения сложно сделать еще хуже, поэтому нарушение дипломатической этики и норм приличия со стороны американского президента едва ли как-то повлияют на их состояние.

Предвыборная непоколебимость

Место и время, в которые Байден произносил свои речи, также имеют значение. Внутриполитическая ситуация в США продолжает двигаться к открытому гражданскому конфликту. Судебное преследование Дональда Трампа и одновременно шокирующе мягкий приговор сыну президента Хантеру Байдену придали этой тенденции еще один дополнительный импульс.

Джо Байден и Хантер Байден Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Как известно, внешняя политика интересует американцев гораздо меньше, особенно сейчас. Однако обязательным ритуалом для каждого кандидата в президенты США традиционно является демонстрация «непоколебимой решительности» в борьбе с чем-либо. Ради этого кандидаты не смущаются приукрашивать свою решительность и немного даже фантазировать.

И Трамп, и Байден в разное время хвастались тем, как «жестко» они ведут диалог с президентом Владимиром Путиным. «Я сказал, что, если ты это сделаешь (начнешь СВО в 2018 году. — Ред.), тебе придется здорово поплатиться. Это будет катастрофа. Не делай этого», — якобы настаивал Трамп. То же самое говорил и Байден: «Я знаю тебя, а ты знаешь меня. Если я установлю, что это произошло («российское вмешательство» в американские выборы. — Ред.), тогда будьте готовы заплатить». Таким образом, фраза, брошенная президентом США на встрече с донорами его предвыборной кампании, не была случайной. Но по какой-то причине сам глава Белого дома посчитал, что она стоила того, чтобы быть произнесенной.

Это, однако, никак не умаляет неуместности и бестактности сказанного. Что в свою очередь вновь ставит вопрос об адекватности поведения президента ядерной державы. Фраза, сказанная Байденом, — свидетельство его диагноза, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встречается с президентом Китая Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине, Китай, 19 июня 2023 года Фото: REUTERS/Leah Millis

— Это медицинский случай. Совершенно очевидно, что Байден не всегда отдает себе отчет в том, что говорит и не понимает последствий сказанного. Это заявление не только дезавуировало все итоги визита Блинкена в Китай, но и в совокупности того, что уже им произнесено, может иметь очень неприятные и далеко идущие последствия. Политические элиты США должны что-то с этим делать, в противном случае его действия могут привести к очень серьезному международному конфликту, — отметил эксперт.

Старая школа

Реакция в самих США оказалась довольно мягкой. Как сообщил телеканал NBC, американские официальные лица по неофициальным каналам попытались разъяснить китайским коллегам, что слова Байдена «не отражают нового тезиса или смены официальной политики администрации». Ведомство Энтони Блинкена, который только что вернулся из Пекина, где пытался наладить хоть какую-то коммуникацию, заявило, что не видит в реплике Байдена ничего такого, что могло бы повлиять на продолжение диалога.

Этот комментарий весьма показателен. Во-первых, он характеризует беспрецедентно низкий уровень взаимного доверия между Вашингтоном и Пекином, а во-вторых, в очередной раз раскрывает нежелание и неспособность американской дипломатии менять стиль поведения в контексте изменившихся внешних обстоятельств. И примеров тому великое множество. Тот же госсекретарь США сам в последнее время неоднократно попадал в неловкие ситуации, когда пытался разговаривать с контрагентами с позиции «мирового полицейского» . Например, в декабре прошлого года глава американской дипломатии получил жесткий и очень внятный по содержанию посыл от тогдашнего главы МИД КНР Ван И, когда пытался узнать подробности его переговоров с замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Впрочем, у этого правила есть и редкие исключения. В преддверие визита премьер-министра Индии Нарендра Моди советник главы Белого дома по международным делам Джейк Салливан едва ли не впервые в современной истории американской дипломатии трижды в одной реплике оговорился о том, что США не будут использовать привычный менторский тон в переговорах: «Мы заявляем о своих взглядах. <…> Мы делаем это таким образом, чтобы не читать лекции или утверждать, что у нас самих нет проблем». Индия — ключевой партнер США в Азии, который очень не любит, когда кто-то на Западе ведет себя как колониальная империя.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди Фото: Global Look Press/imago images.de/Michael Täger

Между тем реплика Байдена в адрес китайского лидера отражает тенденцию к деградации американской дипломатии, считает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

— В последние десятилетия Вашингтон ведет переговоры исключительно с позиции силы. Дипломатии в этом всё меньше. Это касается не только Байдена, но и Салливана, и Блинкена. По-другому они просто не умеют. Была запланирована возможная встреча президента США и председателя КНР, в том числе в формате G20. Теперь это выглядит еще более маловероятным. Понятно, что он хотел таким образом представить себя сильным лидером, но получился очевидный ляп, в его манере, — считает эксперт.

Американский стиль ведения внешней политики известен всем и давно. И пока нет никаких оснований полагать, что администрация Байдена ему когда-нибудь изменит.