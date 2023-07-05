Бессилие убеждения: зачем глава минфина США направляется в Китай

На этой неделе в Китай прилетает глава минфина США Джаннет Йеллен. Как и в случае с недавним визитом в Пекин американского госсекретаря Энтони Блинкена, мало кто рассчитывает на прорыв . Тем не менее тот факт, что две крупнейшие экономики мира обсуждают свои многочисленные противоречия и пытаются «ответственно управлять» разногласиями, уже само по себе воспринимается позитивно. Вместе с тем китайцы не раз давали понять, что не приемлют попытку американцев разделять отношения с Пекином на разные и якобы не связанные треки, считая, что диалог двух держав нужно рассматривать в комплексе. Подробнее о том, для чего Вашингтон отправляет в Китай очередного политика и что из этого выйдет, — в материале «Известий» .

Попытка номер два

Еще в мае было известно, что в рамках усилий по возобновлению взаимодействия с Китаем администрация Джо Байдена пытается устроить серию визитов в Пекин своих высших должностных лиц. В частности, речь шла о том, чтобы туда отправились госсекретарь Энтони Блинкен, Джаннет Йеллен, министр торговли Джина Раймондо и посланник по климату Джон Керри.

При этом, по неофициальной информации, китайская сторона предпочла бы в первую очередь взаимодействовать с США по экономическим вопросам . «Реальность такова, что у Китая есть право голоса», — признал тогда один американский чиновник, допустив, что, возможно, Раймондо и Йеллен могут посетить Китай раньше Блинкена. Впрочем, в итоге «право первой ночи» все-таки досталось госсекретарю .

Китайские газеты с материалом о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине Фото: REUTERS

Он посетил Пекин 18–19 июня, встретившись с двумя главными китайскими дипломатами — руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ваном И и главой МИДа Цинь Ганом, а также был принят председателем КНР Си Цзиньпином . По итогам визита обе стороны охарактеризовали переговоры как «откровенные, предметные и конструктивные», но на какие-то конкретные итоги поездка предсказуемо оказалась небогата .

Тем не менее стороны договорились сохранять контакты . Логичным продолжением этого решения и станет визит Йеллен в Китай 6–9 июля. Как заявило министерство финансов США, в КНР глава ведомства обсудит «важность для наших стран как двух крупнейших экономик мира ответственного управления нашими отношениями, прямого общения по вопросам, вызывающим озабоченность, и совместной работы по решению глобальных проблем» .

Официальный анонс визита, представленный 3 июля китайской стороной, оказался еще более кратким: четырехдневный визит начнется в четверг и будет включать встречи «с высокопоставленными должностными лицами», отметили в минфине КНР.

Вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн Фото: Global Look Press/Wang Peng

Как минимум Йеллен должна будет познакомиться со своим новым визави — вице-премьером Хэ Лифэном , сменившим в качестве куратора китайско-американских торговых связей Лю Хэ. Последний, к слову, сумел выстроить неплохие личные отношения с главой американского минфина и не раз был замечен общающимся с Йеллен о чем-то без помощников, как, например, в кулуарах Давосского форума в Швейцарии нынешней зимой. Благо выпускник Гарварда Лю Хэ свободно говорит по-английски. Возникнет ли схожая позитивная динамика в отношениях главы минфина США с новым китайским визави, наверняка станет предметом тщательного наблюдения аналитиков.

Ворох проблем

Еще в апреле Джанет Йеллен выступила с программной речью, где обозначила три экономических приоритета в отношениях между США и Китаем : обеспечение интересов национальной безопасности, содействие взаимовыгодному росту и сотрудничество в решении глобальных проблем, таких как изменение климата и долговой кризис. И будучи в Пекине, она попытается сделать акцент на поддержании здоровых связей между двумя крупнейшими экономиками мира, даже несмотря на то что в отношениях доминируют соображения национальной безопасности, рассказал на условиях анонимности The Washington Post один из американских чиновников.

Но убедить Пекин в «здоровом» настрое Штатов будет непросто . В последнее время американцы стали переходить от термина decoupling (подразумевающего разъединение своей экономики с китайской) к более мягкому, на их взгляд, понятию de-risking. Это определение, запущенное в массы главой Европейской комиссией Урсулой фон дер Ляйен, подразумевает не полный экономический «развод» с Китаем, а снижение торгово-экономических уязвимостей от второй экономики мира за счет опоры на более дружественные страны в производстве важнейших материалов — например, полупроводников, фармацевтических препаратов и аккумуляторов для электромобилей.

Фото: Global Look Press/Klaus Ohlenschläger

Но китайцам такая семантика убедительной не показалась. На недавнем Всемирном экономическом форуме в Тяньцзине премьер Госсовета КНР Ли Цян раскритиковал усилия Запада по сокращению роли Китая в глобальных цепочках поставок и саму риторику США и их союзников о снижении рисков, заявив, что они занимаются «политизацией экономических вопросов».

Более того, визит Йеллен пройдет на фоне подготовки администрации США к введению новых ограничений на американские инвестиции в китайские технологические отрасли . И это при том, что ранее Штаты уже ввели законодательные препоны на поставки Пекину высокотехнологичных чипов, подключив к этому Японию и Нидерланды.

Пекин не стал глотать обиду молча, хоть и выждал немало времени, прежде чем пойти на встречные меры . 3 июля, в тот же день, что власти КНР официально подтвердили визит Йеллен, они заодно объявили о введении экспортных ограничений на два металла — галлий и германий, имеющих решающее значение для производства полупроводников и других электронных компонентов. При этом китайцы, по сути, отзеркалили американскую мотивацию, подчеркнув, что это делается в целях защиты нацбезопасности и интересов КНР. Отметим, что американцы импортируют из Китая 53% галлия и 54% германия и для них этот шаг станет болезненным.

Фото: Global Look Press/Cfoto

Потенциально проблематичной темой на грядущих переговорах обещает стать и обсуждение нового китайского закона о контрразведке , вступившего в силу 1 июля. По мнению США, он рискует переквалифицировать обычный сбор деловой информации о компаниях КНР в наказуемый шпионаж и чреват негативными последствия для иностранных компаний. И это на фоне того, что американские компании, работающие в Китае, уже жаловались на произвольные проверки властей республики, вроде недавних расследований в отношении двух консалтинговых фирм из Соединенных Штатов.

Не зрят в корень

На этом непростом фоне никто не ждет прорывов в американо-китайских отношениях. Поездка Джанет Йеллен станет «просто следующим шагом в неопределенном процессе» , отметил, в частности, экс-чиновник Белого дома, а ныне эксперт по Китаю в Джорджтаунском университете Эван Медейрос.

— Пока не будет решен главный вопрос — о Тайване, вряд ли в отношениях США и Китая можно будет что-то упорядочить и принципиально изменить . У китайцев очень жесткая позиция по этому вопросу — Тайвань является частью КНР, а США, которые, хотя признали это положение еще в 1970-е годы, продолжают поставлять на остров вооружения, что, естественно, нарушает суверенитет Китая над островом, — сказал «Известиям» главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.

Солдаты армии Тайваня во время учений Фото: REUTERS/Ann Wang

При этом Вашингтон не отказался от демонстративного разыгрывания тайваньской карты даже сейчас — в самый разгар усилий по приведению в чувства отношений с Пекином. Недавно Госдепартамент США одобрил очередные поставки оружия Тайбэю на сумму $440 млн. А на прошлой неделе, сразу после визита в Китай Энтони Блинкена, на остров прибыла делегация американских конгрессменов, большей частью представляющих комитет по вооруженным силам в нижней палате. В день же, когда в Пекине приземлится Джанет Йеллен, чтобы попытаться сбить противоречия в торговой сфере, в Тайбэе всё еще будет находиться другая делегация — из шести конгрессменов-республиканцев.

Что о таких противоречащих друг другу действиях США думают в Пекине, еще в апреле очень неплохо написало в комментарии агентство «Синьхуа»: «Эти парадоксальные заявления и действия отражают всё более четкую тенденцию в политике Вашингтона в отношении Китая: разделять свои отношения с Пекином на различные категории, где он может применять подход сдерживания, конкуренции или сотрудничества в соответствии с потребностями Америки. Это всё равно что протянуть одну руку для рукопожатия и сказать: «Давайте работать вместе», а затем другой дать человеку пощечину и ожидать, что получивший пощечину просто улыбнется» .

На этом фоне рассчитывать на «улыбки» от китайской стороны Джанет Йеллен особо не стоит.