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Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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У России нет необходимости применять ядерное оружие. Об этом 16 июня на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент страны Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. Путин заявил о своем отрицательном отношении к использованию тактического ядерного оружия, напомнив при этом, что Россия может применить его только при угрозе ее территориальной целостности, независимости, суверенитету и самому существованию государства.

«Ядерное оружие создается, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существование российского государства. Но у нас, во-первых, нет такой необходимости, а во-вторых, сам факт рассуждений на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия», — заверил глава государства.

США, применив однажды ядерное оружие, создали прецедент, подчеркнул Путин.

«Напомню, что единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие в отношении неядерного государства, являются Соединенные Штаты Америки, которые дважды нанесли удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Они посчитали, что они вправе это сделать», — подчеркнул президент России.

Ответственно сохраняю: где будет содержаться ядерное оружие в Белоруссии
Перемещение боеголовок в хранилища республики уже началось

В этот же день российский лидер сообщил о размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии до конца 2023 года. Глава государства пояснил, что передача такого оружия республике является элементом сдерживания.

13 июня Путин заявил, что США всё больше и больше напрямую погружаются в украинский конфликт и провоцируют международный кризис в сфере безопасности. Штаты делают вид, что не боятся эскалации конфликта на Украине, но здоровые люди там явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, считает президент РФ.

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