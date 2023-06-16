Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии до конца года
Президент России Владимир Путин 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии до конца года.
Он также отметил, что передача тактического ядерного оружия Белоруссии — это элемент сдерживания.
«Чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве», — пояснил Путин.
В марте Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения.
9 июня Путин сообщил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него в начале июля.
Вместе с тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в Вашингтоне не видят каких-либо свидетельств того, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии несет в себе угрозы ядерной войны.
Лукашенко, в свою очередь, 13 июня рассказал, что сам настоял на размещении российского тактического ядерного оружия.