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Лукашенко объяснил решение о размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии

Лукашенко: размещение в Белоруссии ядерного оружия было настоятельным требованием к Москве
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 13 июня, заявил, что сам настоял на размещении российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории государства.

Так он прокомментировал вопрос журналистов по поводу распространяемой западными СМИ версии о том, что Россия якобы стремится разместить свое вооружение в Белоруссии к саммиту НАТО, который пройдет в июле.

«Россия ни к чему не стремится. Не в России дело», — сказал белорусский лидер, чьи слова передает БелТА. Он подчеркнул, что размещение на территории республики ядерного оружия было его просьбой и настоятельным требованием к российской стороне, чтобы гарантировать безопасность страны.

Лукашенко также отметил, что никакого колебания по вопросу применения ядерного оружия не будет в случае агрессии против Белоруссии.

«Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — заявил президент Белоруссии.

Ответственно сохраняю: где будет содержаться ядерное оружие в Белоруссии
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9 июня президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече с Лукашенко в Сочи сообщил, что размещение российского ТЯО в Белоруссии начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него в начале июля. Путин отметил, что вся соответствующая подготовка идет по плану.

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил тогда российский лидер, Москва не передает Белоруссии свое ядерного оружия, а делает то же, что и США. Он отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.

25 мая Лукашенко сообщил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия на территорию республики. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», добавив, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой.

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