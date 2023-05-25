Шойгу рассказал, за кем закреплено решение о применении размещенного в РБ ядерного оружия
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- Шойгу рассказал, за кем закреплено решение о применении размещенного в РБ ядерного оружия
Размещая свое нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии, Россия не передает его республике, оставляя контроль над ним и решение о его применении за Москвой. Об этом 25 мая сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», — отметил глава Минобороны РФ.
При этом в дальнейшем, как отметил Шойгу, «могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку».
Соответствующие документы о порядке содержания оружия были подписаны между российским министром обороны и министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.
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