Шойгу рассказал, за кем закреплено решение о применении размещенного в РБ ядерного оружия

Шойгу: контроль за ядерным оружием РФ в Белоруссии и решение о его применении остается за Москвой

25 мая 2023, 10:10 0

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ