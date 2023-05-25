Главы МО РФ и Белоруссии подписали документы по содержанию ядерного оружия

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин подписали документы по размещению нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории. Об этом Хренин сообщил в четверг, 25 мая.

«По поручению глав наших государств организована работа по размещению на территории Республики Беларусь нестратегического ядерного оружия Российской Федерации. Это будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран», — цитирует его МО Белоруссии в Telegram-канале.

По словам Хренина, Минск нацелен в будущем на укрепление и развитие военного и военно-технического сотрудничества с Москвой.

24 мая экс-замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии. Он предупредил, что Варшава должна быть готова поддержать войска, которые будут проводить операцию против президента республики Александра Лукашенко.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, которые она будет выполнять перед лицом очевидной угрозы. Он обратил внимание, что Варшава открыто заявляет о планах вмешиваться во внутренние дела соседнего государства, в частности используя силовые методы.

Днем ранее политолог Кирилл Аверьянов заявил, что Москва и Минск усилят сотрудничество в военном плане на фоне заявлений Варшавы о готовности к вооруженному перевороту в Белоруссии. Он обратил внимание на то, что в такой ситуации ключевой гарантией мира и спокойствия в республике является Союзное государство.

В начале мая Лукашенко подчеркивал, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.