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Политолог оценил опасность госпереворота в Белоруссии силами Польши и Украины

Политолог Аверьянов: страх перед Россией сдерживает Польшу от провокаций в Белоруссии
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Москва и Минск усилят сотрудничество в военном плане на фоне заявлений Варшавы о готовности к вооруженному перевороту в Белоруссии. Таким мнением 24 мая с «Известиями» поделился политолог Кирилл Аверьянов.

Ранее в этот день бывший заместитель министра нацобороны Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Polsat заявил, что Варшава готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем.

«Очевидно, что если политическая ситуация в Белоруссии будет дестабилизирована, то протест не будет носить мирный характер, как в 2020 году. Вооруженные формирования, которые воюют сейчас на Украине, скорее всего, попытаются вторгнуться на территорию республики и совершить госпереворот. Я не высоко оцениваю боевой потенциал белорусской оппозиции. Однако заявление польского генерала свидетельствует о том, что Варшава не собирается оставаться в стороне, и это уже серьезное повышение ставок», — сказал Аверьянов.

По его мнению, в такой ситуации главной гарантией мира и спокойствия в Белоруссии является Союзное государство.

«То, что Москва и Минск в военном плане, по сути, представляют собой единое целое, — это важнейший фактор сдерживания горячих голов в Польше и на Украине», — считает политолог.

Аверьянов добавил, что сценарий возможной дестабилизации ситуации в Белоруссии при участии стран НАТО может обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Москве 24 мая.

«Нельзя исключать принятия важных решений, а именно еще большего углубления взаимодействия между двумя странами в военной сфере», — заключил эксперт.

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Накануне председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил, что на границе с Украиной время от времени происходят провокации, белорусские пограничники реагируют адекватно. Лаппо отметил, что вдоль границы летают беспилотные летательные аппараты, иногда они оказываются на белорусской территории. Пограничники применяют оружие и сбивают их.

В начале мая Лукашенко подчеркивал, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

В феврале президент Белоруссии отмечал, что Запад продолжит финансировать белорусскую оппозицию за рубежом для совершения государственного переворота.

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