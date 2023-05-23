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В Белоруссии заявили о провокациях на границе с Украиной

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Фото: TASS/EPA/Wojtek Jargilo
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На границе с Украиной время от времени происходят провокации, белорусские пограничники реагируют адекватно. Об этом 23 мая рассказал председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.

«На провокации обращаем внимание и реагируем», — цитирует его БелТА

Лаппо отметил, что вдоль границы летают беспилотные летательные аппараты, иногда они оказываются на белорусской территории. Пограничники применяют оружие и сбивают их.

«Украинская сторона демаркацию прекратила в одностороннем порядке, мы работаем дальше. Ставим пограничные столбы, делаем дороги, инженерные сооружения. Кому мешает пограничный столб? Там наша символика», — добавил Лаппо.

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По его словам, Белоруссия не отвечает на «мелкие пакости» Украины, но в случае возникновения угрозы безопасности ответит «в полную силу».

Ранее, 9 мая, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что армия Белоруссии даст отпор любому, кто нарушит рубежи государства.

2 мая президент республики Александр Лукашенко подчеркнул, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

В апреле президент Белоруссии указывал, что в страну потоком идет оружие с Украины, правоохранители обнаружили уже несколько схронов украинских диверсантов.

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