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В Белоруссии заявили о готовности армии дать отпор при нарушении рубежа государства

Глава МО Белоруссии Хренин: армия даст отпор любому, кто нарушит рубежи государства
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Армия Белоруссии даст отпор любому, кто нарушит рубежи государства. Об этом заявил во вторник, 9 мая, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 78-й годовщины Великой Победы в Минске.

«Наша армия готова дать отпор любому. Мы сделаем всё, чтобы никто не смел указывать белорусам, как нам жить на родной земле», — цитирует Хренина БелТА.

Он также добавил, что западные страны используют народ Украины для достижения своих геополитических целей.

По его словам, Запад стремится и дальше устанавливать свой порядок мире.

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Ранее в этот день председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что комитет пресек попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая. По его словам, диверсии планировали организовать с целью «всколыхнуть ситуацию». Он сообщил, что за этим стоят иностранные спецслужбы.

2 мая Тертель заявил о готовящихся акциях по дестабилизации ситуации в стране. Глава КГБ отметил, что «спонсоры» участников подрывной деятельности не дают возможности другого выхода для тех, кто уже попал в их зависимость. Он также сообщил, что по поручению президента страны будут приняты меры, связанные с ужесточением контрразведывательного режима.

В тот же день на совещании президент республики Александр Лукашенко подчеркнул, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

6 апреля президент Белоруссии указывал, что в страну потоком идет оружие с Украины, правоохранители обнаружили уже несколько схронов украинских диверсантов.

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