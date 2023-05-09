КГБ Белоруссии пресек попытки совершения терактов в преддверии Дня Победы

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии пресек попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая. Об этом сообщил председатель комитета Иван Тертель во вторник, передает агентство БелТА.

По его словам, диверсии планировали организовать с целью «всколыхнуть ситуацию».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в курсе происходящего.

«Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят [иностранные] спецслужбы», — отметил Тертель в беседе с журналистами.

В среду, 10 мая, информация о готовившихся терактах будет обнародована, отметил он.

2 мая Тертель заявил о готовящихся акциях по дестабилизации ситуации в стране.

Глава КГБ отметил, что «спонсоры» участников подрывной деятельности не дают возможности другого выхода для тех, кто уже попал в их зависимость. Он также сообщил, что по поручению президента страны будут приняты меры, связанные с ужесточением контрразведывательного режима.

В тот же день на совещании Лукашенко подчеркнул, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе. Поэтому правительству и силовому блоку было поручено подготовить «серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию страны разного рода диверсантов».

6 апреля президент Белоруссии указывал, что в страну потоком идет оружие с Украины, правоохранители обнаружили уже несколько схронов украинских диверсантов.