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В Белоруссии предупредили о возможном обострении обстановки вокруг страны

Глава КГБ Белоруссии Тертель: прогнозируется обострение обстановки вокруг страны
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщил президенту страны Александру Лукашенко, что прогнозируется обострение оперативной обстановки вокруг государства. Об этом он заявил 2 мая в ходе совещания.

По словам Тертеля, выводы основаны на данных, поступающих по линии разведки. Такую же информацию глава КГБ Белоруссии получил и из ряда других подразделений.

Лукашенко отметил, что обстановка вокруг Республики Беларусь остается сложной. Вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе, отметил он.

«Отложить это совещание мы не могли: обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

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В апреле президент Белоруссии рассказал, что в страну с Украины потоком идет оружие. По его словам, правоохранители обнаружили несколько схронов диверсантов с Украины.

МВД республики в середине марта предупредило, что экстремистские и террористические группировки могут попытаться дестабилизировать обстановку в Белоруссии.

Тогда же Лукашенко сообщил о задержании на белорусской территории украинского террориста, причастного к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Также задержаны его пособники.

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