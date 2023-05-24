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Песков указал на обязательства РФ по обеспечению безопасности Белоруссии

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Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
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Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, которые она будет выполнять перед лицом очевидной угрозы. Об этом в среду, 24 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков прокомментировал заявление бывшего замминистра обороны Польши Вальдемара Скшипчака о подготовке Варшавы к возможным боевым действиям в Белоруссии. Представитель Кремля назвал Польшу враждебным государством. По его словам, «польское руководство сейчас буквально заходится в истериках и русофобии».

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что Варшава открыто заявляет о планах вмешиваться во внутренние дела соседнего государства, в частности используя силовые методы.

«Естественно, Российская Федерация имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы», — заверил Песков.

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Ранее в этот день Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии. Он предупредил, что Польша должна быть готова поддержать войска, которые будут проводить операцию против президента республики Александра Лукашенко.

Также в среду политолог Кирилл Аверьянов заявил, что Москва и Минск усилят сотрудничество в военном плане на фоне заявлений Варшавы о готовности к вооруженному перевороту в Белоруссии. Он обратил внимание на то, что в такой ситуации ключевой гарантией мира и спокойствия в республике является Союзное государство.

В начале мая Лукашенко подчеркивал, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

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