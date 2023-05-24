Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше заявили о планах Запада устроить переворот в Белоруссии
Политика
В Госдуме назвали Ближний Восток препятствием для США в изоляции России
Общество
Артемовск внесут в зону ответственности Шахтерска
Мир
Власти Киевской области сообщили об усиленных проверках на блокпостах
Мир
Власти Украины снова призвали жителей страны экономить электричество
Политика
Путин установил выплаты семьям при гибели сотрудников МЧС РФ в зоне СВО
Мир
Правительство Швейцарии поддержало перепродажу Германии 25 танков Leopard
Культура
Путин присвоил Валерию Кипелову звание заслуженного артиста России
Мир
Супертайфун Mawar обрушился на американский остров Гуам в Тихом океане
Общество
Прокурор запросил 6 лет колонии для пилота сгоревшего в Шереметьево самолета
Авто
Opel представила рестайлинговую версию хэтчбека Corsa
Происшествия
Полицейский и пассажир метро спасли на «Белорусской» упавшего на пути мужчину

В Польше заявили о планах Запада устроить переворот в Белоруссии

Экс-замминистра нацобороны Польши Скшипчак: Запад хочет устроить переворот в Белоруссии
0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Evgeny
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Polsat 23 мая.

«Вы должны быть готовы поддержать войска, которые будут проводить операцию против [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», — заявил генерал.

Президент под прицелом: как готовился госпереворот в Белоруссии
Белорусское телевидение показало признательные показания фигурантов дела

Ранее в этот день политолог Кирилл Аверьянов заявил, что Москва и Минск усилят сотрудничество в военном плане на фоне заявлений Варшавы о готовности к вооруженному перевороту в Белоруссии. Он обратил внимание на то, что в такой ситуации ключевой гарантией мира и спокойствия в республике является Союзное государство.

В начале мая Лукашенко подчеркивал, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

В феврале президент Белоруссии отмечал, что Запад продолжит финансировать белорусскую оппозицию за рубежом для совершения государственного переворота.

В феврале прошлого года Лукашенко заявил о попытках убить его, а также его детей. Белорусский лидер назвал это запредельным. Как подчеркнул глава государства, «это не красная линия, это уже что-то большее».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023