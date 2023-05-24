В Польше заявили о планах Запада устроить переворот в Белоруссии

Экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Polsat 23 мая.

«Вы должны быть готовы поддержать войска, которые будут проводить операцию против [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», — заявил генерал.

Ранее в этот день политолог Кирилл Аверьянов заявил, что Москва и Минск усилят сотрудничество в военном плане на фоне заявлений Варшавы о готовности к вооруженному перевороту в Белоруссии. Он обратил внимание на то, что в такой ситуации ключевой гарантией мира и спокойствия в республике является Союзное государство.

В начале мая Лукашенко подчеркивал, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

В феврале президент Белоруссии отмечал, что Запад продолжит финансировать белорусскую оппозицию за рубежом для совершения государственного переворота.

В феврале прошлого года Лукашенко заявил о попытках убить его, а также его детей. Белорусский лидер назвал это запредельным. Как подчеркнул глава государства, «это не красная линия, это уже что-то большее».