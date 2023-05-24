Мировая инициатива: в Подмосковье обсуждают вопросы глобальной безопасности

112 делегаций из 101 страны мира 23-25 мая участвуют в XI международной встрече высоких представителей , курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Подмосковье. В Россию приехали высокопоставленные политики и чиновники из Азии, Латинской Америки и Африки . Главные темы встречи — основные тенденции развития международной обстановки, глобальная продовольственная безопасность, информационная безопасность и международное сотрудничество в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Как проходит форум и каким Россия видит многополярный мир — в материале «Известий» .

Неделимая безопасность

В Подмосковье до 25 мая проходит XI международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности . Форум проводится под эгидой Совета Безопасности РФ. В мероприятии участвует 112 делегаций из 101 страны мира — это секретари советов безопасности, советники и помощники глав государств по национальной безопасности, вице-премьеры и руководители спецслужб и правоохранительных органов. Российскую делегацию возглавляет секретарь Совбеза Николай Патрушев .

Среди традиционных участников подобных встреч — Китай, Малави, секретариаты СНГ, ОДКБ, ШОС и другие. В этом году мероприятие проходит после трехлетнего перерыва из-за COVID-19.

На заседаниях встречи обсуждаются проблемы, связанные с обеспечением национальной безопасности, международного сотрудничества в области гуманитарного реагирования и перспективы его развития на современном этапе для поддержания стратегической стабильности . В закрытой части программы встречи высоких представителей — двусторонние переговоры и обмен мнениями в формате ШОС и БРИКС.

Участники XI международной встречи высоких представителей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В 2023 году внешнеполитическая ситуация формирует новые аспекты дискуссии относительно обеспечения безопасности.

— Исхожу из того, что предстоящие в рамках пленарных сессий и круглых столов дискуссии позволят выработать такие подходы к обеспечению безопасности, которые будут востребованы как на национальном, так и на международном уровнях. В условиях курса Запада на разрушение основополагающих норм и ценностей как никогда возрастает необходимость выработки объединительной повестки, направленной на социально-экономическое развитие всех без исключения государств и построение единой и неделимой архитектуры международной безопасности , — заявил Николай Патрушев, открывая пленарное заседание форума.

За время работы форума его участники обсудят основные тенденции развития международной обстановки, глобальную продовольственную безопасность, информационную безопасность и международное сотрудничество в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

В поиске многополярности

Участников форума приветствовал в формате видеообращения президент России Владимир Путин .

— Прежде всего вам предстоит обсудить ситуацию в мире и перспективы ее развития, проанализировать наиболее актуальные современные угрозы, и среди них — международный терроризм, экстремизм, незаконный оборот оружия и наркотиков, транснациональная преступность и нелегальная миграция . И, конечно, вопросы, касающиеся продовольственной и информационной безопасности, — заявил глава государства.

Обращение Владимира Путина к участникам XI Международной встречи высоких представителей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Неудивительно, что в списке участников встречи нет представителей западных государств. Среди выступавших с докладами на пленарном заседании — представители Китая, ЮАР, Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Вьетнама, Никарагуа, Белоруссии и других стран. Все они подвергли критике попытки коллективного Запада во главе с США сохранить однополярный мир , поскольку он не способствует установлению режима равной безопасности для всех.

— Мы видим, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности, накапливается негативный груз конфликтов, народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов. Такое положение дел прямо связано со стремлением отдельных государств и объединений сохранить, удержать свое доминирование , навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств, — добавил Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что такие процессы идут параллельно с наращиванием военного потенциала и вмешательством во внутренние дела других стран.

Российские власти исходят из того, что «такому разрушительному курсу, политике шантажа и нелегитимных санкций есть реальная альтернатива» , заметил Владимир Путин. Поэтому именно сейчас необходима координация усилий всех стран, а также совместная работа, которая должна быть основана на принципах взаимного уважения, партнерства и доверия, уверен президент РФ.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Искренне дорожим исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки и будем их всемерно укреплять. Уверен, что сообща мы добьемся формирования более справедливого, многополярного мира, а идеология исключительности, так же как и неоколониальная система, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира, неизбежно уйдут в прошлое , — сказал Владимир Путин.

Цели, которые ставит Россия при построении многополярного мира, выделены в официальной концепции внешней политики РФ, отметил в беседе с «Известиями» профессор НИУ ВШЭ Олег Барабанов.

— Новый миропорядок должен быть справедливым, там не должно быть доминирующих держав, для всех государств должно соблюдаться равное право на развитие , а также должна уважаться цивилизационная и культурно-политическая самобытность каждого государства. Собственно, именно эти идеи Россия и предлагает незападным странам, — добавил Барабанов.

Эксперт обратил внимание, что страны Запада четко объединены вокруг украинского кризиса, «они говорят одним голосом и реализуют одну стратегию» .

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— «Незапад» же разный, нескоординированный, здесь нет единой политики. И одним из способов достижения действительно многополярного мира остается усиление внутренней координации между незападными странами, чтобы они более четко, более артикулировано говорили одним голосом о своих проблемах . И такие встречи — как раз одно из направлений такой работы, — сказал Олег Барабанов.

«Европа — вассал США»

Критике подвергся и НАТО — расширение альянса на Восток привело к дисбалансу сил на европейском континенте, из-за чего, по сути, начался украинский кризис . «Безоглядная экспансия НАТО отражает те же намерения, которые лежали в основе гитлеровской политики Drang nach Osten», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступивший с докладом на этой встрече.

Кроме того, он указал, что «фактически, а по сути де-юре» страны Североатлантического альянса напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева . «Такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав», — добавил он.

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик также обратил внимание на тот факт, что Евросоюз, полностью полагаясь на НАТО и Вашингтон, фактически стал вассалом США.

Президент Республики Сербской Милорад Додик на XI Международной встрече высоких представителей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Попытка создать отдельную архитектуру европейской безопасности после холодной войны так и не была доведена до конца, потому что эта концепция европейской безопасности не могла существовать автономно, рядом с альянсом НАТО и трансатлантическим геополитическим проектом, в котором Европа видится только как трансатлантический плацдарм США. <…> Сегодня Европейский союз — фактически вассал США. И ЕС открыто выступает в качестве политического и военного сторонника киевского режима , — заявил политик.

В целом, в России уже давно указывают на несамостоятельность Европы в принятии решений, а взаимодействие Москвы со странами Европейского союза по военной линии постепенно сворачивалось на протяжении последних нескольких лет. 24 мая было принято очередное решение, которое лишь подтверждает тенденцию, — Совет Федерации РФ проголосовал за денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Договор, подписанный в 1990 году, а вступивший в силу в 1992-м, предполагал, что его участники обязуются количественно ограничить пять категорий обычных вооруженных сил: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерию, боевые самолеты и боевые вертолеты. Однако Договор был заключен в период существования СССР, когда учитывались советские союзники в Восточной Европе, которые в конечном итоге вошли в состав НАТО.

Решить эту диспропорцию попытались в 1999 году — тогда было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ. Однако документ, адекватный новый реалиям, из 30 участников ДОВСЕ ратифицировали только четыре — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В результате того, что Москва не получила никаких преимуществ от участия в ДОВСЕ, она приостановила в нем свое участие в 2007 году «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ». Этого в конечном итоге не произошло, поэтому РФ приняла решение денонсировать соглашение.