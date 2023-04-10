В Минске началась встреча Лукашенко и Шойгу

В Минске начались переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и министра обороны России Сергея Шойгу, на которых будут обсуждаться вопросы безопасности Союзного государства. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает БелТА.

Уточняется, что глава минобороны России прибыл в белорусскую столицу в развитие недавних договоренностей между главами государств, достигнутых в ходе прошедшего на прошлой неделе Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

«После последних переговоров с Владимиром Владимировичем [Путиным] мы договорились, что вы со специалистами приедете в Беларусь и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности Белоруссии», — приводит агентство обращение Лукашенко к Шойгу на открытии встречи.

Белорусский лидер констатировал, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия. Он также заявил, что Россия должна гарантировать, что будет защищать Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии.

Ранее, 5 апреля, Лукашенко прилетел в Москву, где провел переговоры с Путиным. Российский лидер на этой встрече заявил об успешной работе двух стран по разным направлениям, в частности в сфере безопасности и экономики. Он подчеркнул, что Москва и Минск намерены расширять сотрудничество в сфере обороны, а также в военно-технической сфере.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что мероприятия союзных программ с Россией по углублению экономической интеграции уже выполнены практически на 80%. Он также выразил уверенность в том, что Москва и Минск преодолеют давление со стороны западных стран.

До этого, 25 марта, Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения. Он подчеркнул, что Россия не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то, что делали США на протяжении десятилетия.