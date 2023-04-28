Лукашенко заявил о необходимости обезопасить Белоруссию от внешних угроз

Белоруссия на фоне расширения НАТО и других угроз должна так себя обезопасить, чтобы в ее сторону не повадно было даже смотреть. Об этом заявил 28 апреля президент республики Александр Лукашенко в ходе поездки в пострадавшие от аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) регионы Гомельской области.

«Нам сейчас непросто. Я не просто сюда ядерное оружие тащу. Обезопасить надо страну, чтобы смотреть боялись в нашу сторону», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Если этого не сделать, отметил белорусский лидер, страна будет опять «ходить под чьим-то сапогом». Лукашенко добавил, что это не просто слова и пустое «нагнетание обстановки», а реальная ситуация.

При это он подчеркнул, что в настоящее время нападать на Белоруссию никто не собирается и призвал граждан своей страны спокойно работать.

«Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, мне говорят: «Господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются». Может, и не собираются. Но нам надо быть готовыми ко всему», — резюмировал Лукашенко.

Ранее, 25 апреля, политолог Кирилл Аверьянов заявил «Известиям», что Украина рассматривает Белоруссию как враждебное государство, но нападение на республику маловероятно, так как Киев опасается ответных действий со стороны Союзного государства.

В начале апреля Лукашенко встречался с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Минске. В рамках беседы Лукашенко указал, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия.

Он констатировал, что Россия должна гарантировать, что будет защищать Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта.

В конце февраля помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, полковник Валерий Ревенко заявил, что Минск оценивает обстановку вокруг страны как кризисную, предрекающую наличие прямых угроз военной безопасности.