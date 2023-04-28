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Лукашенко заявил о необходимости обезопасить Белоруссию от внешних угроз

Лукашенко заявил о необходимости обезопасить Белоруссию, «чтобы смотреть боялись в ее сторону»
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Фото: ТАСС/БелТа/Максим Гучек
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Белоруссия на фоне расширения НАТО и других угроз должна так себя обезопасить, чтобы в ее сторону не повадно было даже смотреть. Об этом заявил 28 апреля президент республики Александр Лукашенко в ходе поездки в пострадавшие от аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) регионы Гомельской области.

«Нам сейчас непросто. Я не просто сюда ядерное оружие тащу. Обезопасить надо страну, чтобы смотреть боялись в нашу сторону», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Если этого не сделать, отметил белорусский лидер, страна будет опять «ходить под чьим-то сапогом». Лукашенко добавил, что это не просто слова и пустое «нагнетание обстановки», а реальная ситуация.

При это он подчеркнул, что в настоящее время нападать на Белоруссию никто не собирается и призвал граждан своей страны спокойно работать.

«Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, мне говорят: «Господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются». Может, и не собираются. Но нам надо быть готовыми ко всему», — резюмировал Лукашенко.

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Ранее, 25 апреля, политолог Кирилл Аверьянов заявил «Известиям», что Украина рассматривает Белоруссию как враждебное государство, но нападение на республику маловероятно, так как Киев опасается ответных действий со стороны Союзного государства.

В начале апреля Лукашенко встречался с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Минске. В рамках беседы Лукашенко указал, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия.

Он констатировал, что Россия должна гарантировать, что будет защищать Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта.

В конце февраля помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, полковник Валерий Ревенко заявил, что Минск оценивает обстановку вокруг страны как кризисную, предрекающую наличие прямых угроз военной безопасности.

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