Политолог оценил вероятность нападения Украины на Белоруссию

Украина рассматривает Белоруссию как враждебное государство, но нападение на республику маловероятно, так как Киев опасается ответных действий со стороны Союзного государства. Об этом 24 апреля «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

Таким образом он прокомментировал информацию, размещенную во французской газете Le Monde, о том, что Франция отказалась предоставить Украине данные для полетов над Белоруссией.

«Если информация, опубликованная в издании Le Monde, соответствует действительности, это лишний раз свидетельствует о том, что киевское руководство рассматривает Белоруссию как враждебное государство и не исключает ведения против нее боевых действий», — сказал политолог.

Однако грядущее размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии, а также просьба президента республики Александра Лукашенко к Москве рассматривать нападение на Белоруссию как нападение на саму Россию говорят о том, что Киев едва ли осмелится совершить акт агрессии против Белоруссии, отметил эксперт.

«Но это нападение не произойдет не потому, что Киев этого не хочет, а потому, что он опасается ответных действий со стороны Союзного государства — России и Белоруссии», — заключил Аверьянов.

По информации Le Monde, Киев попросил у Парижа цифровую карту территории — Digital Terrain Elevation Data (DTED) — Белоруссии, в которой подробно описывается не только рельеф, но и возможные препятствия, такие как ЛЭП, а также выявленные средства ПВО.

В конце февраля помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, полковник Валерий Ревенко заявил, что Минск оценивает обстановку вокруг страны как кризисную, предрекающую наличие прямых угроз военной безопасности.