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Газета заявила об отказе Франции дать Украине данные для полетов над Белоруссией
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Газета заявила об отказе Франции дать Украине данные для полетов над Белоруссией

Le Monde: Франция отказалась предоставить Украине данные для полетов над Белоруссией
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Франция отказалась предоставить Украине данные для полетов над Белоруссией. Об этом 21 апреля пишет газета Le Monde со ссылкой на анонимный военный источник.

По информации издания, Киев попросил у Парижа цифровую карту территории — Digital Terrain Elevation Data (DTED) — соседней страны, в которой подробно описывается не только рельеф, но и возможные препятствия, такие как ЛЭП, а также выявленные средства ПВО.

«Он включает в себя все тактические данные, необходимые для проникновения на очень малой высоте, ночью или в условиях плохой видимости», — пишет издание.

Источник издания заявил, что карты, о которых идет речь, составляются с помощью спутников и постоянно обновляются.

«Они могут помочь украинцам настроить беспилотники для нанесения ударов по объектам в Белоруссии. <...> Карты можно использовать для программирования профиля полета с минимально возможной высотой, чтобы избежать обнаружения», — заявил изданию военный источник.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 марта сообщил о задержании более 20 соучастников атаки на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском.

Ряд оппозиционных Telegram-каналов Белоруссии 26 февраля заявили о якобы повреждении российского самолета А-50 в результате атаки беспилотника. Белорусская сторона опровергла данные сообщения.

1 марта минобороны Белоруссии опубликовало видео с самолетом А-50. На кадрах видно, что на воздушном судне нет никаких повреждений.

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