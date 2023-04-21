Газета заявила об отказе Франции дать Украине данные для полетов над Белоруссией
Франция отказалась предоставить Украине данные для полетов над Белоруссией. Об этом 21 апреля пишет газета Le Monde со ссылкой на анонимный военный источник.
По информации издания, Киев попросил у Парижа цифровую карту территории — Digital Terrain Elevation Data (DTED) — соседней страны, в которой подробно описывается не только рельеф, но и возможные препятствия, такие как ЛЭП, а также выявленные средства ПВО.
«Он включает в себя все тактические данные, необходимые для проникновения на очень малой высоте, ночью или в условиях плохой видимости», — пишет издание.
Источник издания заявил, что карты, о которых идет речь, составляются с помощью спутников и постоянно обновляются.
«Они могут помочь украинцам настроить беспилотники для нанесения ударов по объектам в Белоруссии. <...> Карты можно использовать для программирования профиля полета с минимально возможной высотой, чтобы избежать обнаружения», — заявил изданию военный источник.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 марта сообщил о задержании более 20 соучастников атаки на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском.
Ряд оппозиционных Telegram-каналов Белоруссии 26 февраля заявили о якобы повреждении российского самолета А-50 в результате атаки беспилотника. Белорусская сторона опровергла данные сообщения.
1 марта минобороны Белоруссии опубликовало видео с самолетом А-50. На кадрах видно, что на воздушном судне нет никаких повреждений.