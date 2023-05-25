Лукашенко заявил о начале перемещения нестратегического ЯО в Белоруссию

Перемещение нестратегического ядерного оружия из Россию в Белоруссию началось. Об этом 25 мая сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Президент РФ Владимир Путин меня проинформировал, что сегодня он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Речь шла о конкретном документе. Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», — сказал он Первому каналу.

Лукашенко не уточнил, находится ли ядерное оружие уже на территории Белоруссии или нет.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», отметив при этом, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой. Он также указал на то, что могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку.

Документы о порядке содержания оружия были подписаны Шойгу и белорусским министром обороны Виктором Хрениным. Последний отметил, что подписание документов между Россией и Белоруссией «является действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран».

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил Путин, РФ не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то, что делали США десятилетие. Российский лидер отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.