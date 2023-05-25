Реклама
Прямой эфир
Общество
Песков заявил о причастности киевского режима к атаке беспилотника на Кремль
Общество
В России изменят подход к начислению зарплат педагогам
Политика
Россия объявила персонами нон грата пять дипломатов Швеции
Армия
Шойгу сообщил о передаче Минску комплекса «Искандер-М»
Общество
В России двукратно уменьшилось число зафиксированных случаев кори
Мир
Шойгу заявил о ведении Западом необъявленной войны против РФ и Белоруссии
Общество
Найденных на Эльбрусе туристов доставили в Ставропольский край
Общество
СК РФ потребовал от полиции передать документы дела по ДТП со «скорой» в Москве
Происшествия
В Ленинградской области мужчина убил отца и деда из-за 1,2 млн рублей
Мир
СМИ сообщили о наибольших поставках по зерновой сделке в Китай, Испанию и Турцию
Культура
Венеция увидит работы российских художников в 2024 году
Авто
На российском рынке возобновят продажи пикапа Foton Tunland

Шойгу сообщил о передаче Минску комплекса «Искандер-М»

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минску передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», также была переоборудована часть самолетов Су-25, а белорусские военные прошли подготовку в российских учебных центрах. Об этом заявил в четверг, 25 мая, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В условиях крайне резкого обострения угроз на западных границах России и Белоруссии принято решение об ответных мерах в военно-ядерной сфере», — отметил он на заседании Совета глав минобороны стран — участниц ОДКБ в Минске.

По словам Шойгу, комплекс мероприятий организован в соответствии с международными обязательствами и не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
И как новейшая система вооружений может защитить западные границы России

Ранее 25 мая министр обороны РФ заявил, что контроль за ядерным оружием РФ в Белоруссии и решение о его применении остается за Москвой. Он отметил, что «могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку».

Документы о порядке содержания оружия были подписаны между Шойгу и белорусским министром обороны Виктором Хрениным. Последний отметил, что подписание документов между Россией и Белоруссией «является действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран».

28 апреля президент республики Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия на фоне расширения НАТО и других угроз должна так себя обезопасить, чтобы в ее сторону неповадно было даже смотреть.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил президент России Владимир Путин, Россия не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то, что делали США десятилетие. Российский лидер отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в этой связи Россия будет делать то же самое.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023