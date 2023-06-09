В США не увидели угрозы ядерной войны из-за размещения ТЯО РФ в Белоруссии
В Белом доме не видят каких-либо свидетельств того, что размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии несет в себе угрозы ядерной войны. Об этом в пятницу, 9 июня, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы не видим ничего, что могло бы быть указанием на перемещение ядерных вооружений или надвигающегося риска ядерной войны», — заявил Кирби в эфире телеканала CNN.
Кирби отметил, что в Вашингтоне не видят оснований менять готовность своих стратегических сил в связи с сообщениями о начале перемещения ТЯО на белорусскую территорию.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин на неформальной встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, прошедшей в Сочи, заявил, что размещение российского ТЯО в Белоруссии начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него в начале июля. Президент отметил, что вся соответствующая подготовка идет по плану.
О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил тогда российский лидер, Москва не передает Белоруссии свое ядерного оружия, а делает то же, что и США. Он отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.
25 мая Лукашенко сообщил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия на территорию республики.
В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», добавив, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой. Министр также указал на вероятность принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку.
Документы о порядке содержания ТЯО подписали Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Последний отметил, что подписание документов между Россией и Белоруссией «является действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран».