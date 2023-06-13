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Путин прокомментировал инициативу передать Украине ядерное оружие

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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На вопрос о возможной передаче Украине тактического ядерного оружия президент РФ Владимир Путин ответил, что США делают вид, что не боятся эскалации конфликта на Украине, но здоровые люди там явно не хотят вести дело к третьей мировой войне. Об этом он заявил во вторник, 13 июня, в ходе встречи с военкорами в Кремле.

«США делают вид, что не боятся эскалации конфликта. На самом деле там очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, в которой не будет победителей, в том числе не будет победителя в виде Соединенных Штатов», — сказал Путин.

По мнению президента, Соединенные Штаты всё больше и больше напрямую погружаются в украинский конфликт и провоцируют международный кризис в сфере безопасности.

Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
И как на применение оружия с ядерным компонентом ответит Россия

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщала, что Белый дом намерен предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена согласилась на передачу снарядов Киеву после нескольких недель внутренних дебатов о том, какими боеприпасами оснастить танки Abrams, которые Вашингтон передает Киеву.

О подобном решении ранее объявила Великобритания. Так, о поставке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном, 25 апреля сообщил британский заместитель министра обороны Джеймс Хиппи. Тогда он указал, что вся предоставленная Британией военная техника и боеприпасы находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), а британское минобороны не следит за тем, где и как они используются.

Позднее заместитель официального представителя Генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак сообщил, что ООН обеспокоена передачей Киеву снарядов с обедненным ураном.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, указала, что применение таких снарядов будет иметь масштабные последствия для всего мира. Как подчеркнула дипломат, опасность заключается в том, что в результате удара боеприпаса с обедненным ураном образуется подвижное горячее облако мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий, включая онкологические заболевания.

Ранее, 25 марта, Владимир Путин предупредил о том, что РФ ответит на использование боеприпасов с обедненным ураном, если это произойдет.

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