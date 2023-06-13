WSJ: США вооружат танки Abrams для ВСУ снарядами с обедненным ураном

В администрации президента США Джо Байдена несколько недель обсуждали вероятность оснащения, предназначенных для поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Abrams снарядами с обедненным ураном. Об этом сообщила во вторник, 13 июня, газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников издания, несколько чиновников были обеспокоены критикой Белого дома, которая могла бы возникнуть на фоне передачи снарядов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды. Других препятствий выявлено не было.

После нескольких недель внутренних дебатов администрация согласилась на передачу снарядов Украине.

О подобном решении ранее объявила Великобритания. Так, о поставке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном, 25 апреля сообщил британский заместитель министра обороны Джеймс Хиппи.

Позднее заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак сообщил, что ООН обеспокоена передачей Киеву снарядов с обедненным ураном.

Ранее, 25 марта, президент России Владимир Путин предупредил о том, что РФ ответит на использование боеприпасов с обедненным ураном, если это произойдет.