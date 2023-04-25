В Великобритании рассказали об отправке Украине снарядов с обедненным ураном
Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Об этом 25 апреля заявил британский замминистра обороны Джеймс Хиппи в письменных ответах на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии Alba.
«Мы направили тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. По соображениям оперативной безопасности мы не будем давать комментариев по поводу показателей использования поставленных комплектов», — написал замглавы минобороны.
Он также указал, что вся предоставленная Лондоном военная техника и боеприпасы находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), и британское минобороны не следит за тем, где и как они применяются.
Кроме того, Хиппи подчеркнул, что Великобритания не обязана производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта. Тем не менее он заверил, что британская сторона поддерживает ряд мероприятий, направленных на восстановление Украины, ее инфраструктуры и услуг.
Ранее, 10 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина станет необитаемой страной из-за поставляемых Великобританией боеприпасов с обедненным ураном. Она отметила, что в местах, где применялись такие снаряды, фиксируется кратный рост онкологических заболеваний.
О планах поставлять Киеву боеприпасы, содержащие обедненный уран, 21 марта сообщила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди.
22 марта глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном Киеву станут дальнейшим шагом к «серьезному, качественному наращиванию эскалации». Он также указал, что применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит, возможности Украины производить качественное незараженное продовольствие.
В свою очередь 25 марта президент России Владимир Путин сказал о том, что РФ ответит на использование боеприпасов с обедненным ураном, если это произойдет.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.