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Захарова предупредила о «выжженной земле» на Украине из-за поставок снарядов с ураном

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Украина станет необитаемой страной из-за поставляемых Великобританией боеприпасов с обедненным ураном (БсОУ). Об этом 10 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Британия, поставляя БсОУ на Украину, хочет превратить ее территорию в выжженную и безлюдную землю. Там не будут говорить по-русски, не будут говорить по-украински, там вообще будет тишина. Как в Припяти и Чернобыле», — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова рассказала, что в местах, где применялись БсОУ, фиксируется кратный рост онкологических заболеваний. Об этом стало известно по итогам расследования после операции НАТО в Югославии, которое провела итальянская сторона. Отмечалось, что из 7,5 тыс. военных, подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации от БсОУ, скончались 372 человека.

«Постоянно растет количество исков итальянцев к своему минобороны, и основная причина та же — онкология. Рак, полученный в ходе обращения с боеприпасами с обедненным ураном», — указала дипломат.

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Ранее, 21 марта, о планах поставлять Киеву боеприпасы, в составе которых есть обедненный уран, уведомила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. Тогда Захарова подчеркнула, что использование снарядов с обедненным ураном на Украине будет иметь масштабные последствия для всего мира.

24 марта генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал высказывания Голди циничными, особенно перед годовщиной бомбардировок Югославии, где они были задействованы.

В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал о том, что РФ ответит на использование боеприпасов с обедненным ураном, если это произойдет.

Запад расширил военную и финансовую помощь Киева с момента начала специальной военной операции России по защите Донбасса. Решение о ней было принято Путиным на фоне обострившейся ситуации из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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