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В ООН выразили беспокойство передачей Украине снарядов с обедненным ураном

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Фото: Global Look Press/Sean Kilpatrick
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ООН обеспокоена передачей Украине снарядов с обедненным ураном, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

Таким образом он ответил на вопрос о заявлениях минобороны Великобритании по поводу передачи Киеву подобных вооружений.

«Вам хорошо известно о нашей обеспокоенности использованием обедненного урана повсюду в мире, что касается и этого [случая]», — сказал Хак в ходе брифинга 27 апреля.

Отвечая на вопрос о том, должна ли Великобритания нести ответственность за очистку или по меньшей мере контроль за уничтожением обедненного урана на Украине, заместитель представителя заявил, что следует задать этот вопрос соответствующим властям в Великобритании.

Хак подчеркнул, что ООН обеспокоена любым размещением подобного вида оружия любой страной в любой точке мира.

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25 апреля британский заместитель министра обороны Джеймс Хиппи сообщил об отправке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Вся предоставленная Британией военная техника и боеприпасы находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), а британское минобороны не следит за тем, где и как они используются, указал тогда Хиппи.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Великобритания понесет ответственность за данное решение. Он указал что Москва уже обращала внимание западной общественности на официальные данные по результатам использования снарядов с обедненным ураном во время бомбежек в Югославии, а также данные по количеству случаев онкологических заболеваний.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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