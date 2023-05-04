РФ призвала ООН осудить Лондон за отправку Киеву снарядов с обедненным ураном

В Секретариате ООН готовы закрыть глаза на любые действия Запада, лишь бы поддержать Киев. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о планах Великобритании отправить на Украину боеприпасы обедненным ураном. Министерство иностранных дел опубликовало ее комментарий в четверг, 4 мая.

«Складывается впечатление, что в Секретариате ООН заранее готовы закрыть глаза на любые действия коллективного Запада в поддержку киевского режима, несмотря на то, что они могут иметь серьезные последствия, в том числе с точки зрения радиологической опасности», — приводятся ее слова на сайте внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнула Захарова, опасность заключается в том, что в результате удара боеприпаса с обедненным ураном образуется подвижное горячее облако «мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий, включая онкологические заболевания».

25 апреля британский замминистра обороны Джеймс Хиппи сообщил об отправке Британией на Украину тысяч снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Он также указал, что вся предоставленная Лондоном военная техника и боеприпасы находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), и британское минобороны не следит за тем, где и как они применяются.

10 апреля Захарова сказала, что Украина станет необитаемой страной из-за поставляемых Великобританией боеприпасов с обедненным ураном. Она дополнила, что в местах, где использовались такие снаряды, фиксируется кратный рост онкологических заболеваний.

О планах поставлять Киеву боеприпасы, содержащие обедненный уран, 21 марта уведомила замминистра обороны Британии Аннабель Голди.

На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном Киеву станут дальнейшим шагом к «серьезному, качественному наращиванию эскалации». Он также указал, что применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит, возможности Украины производить качественное незараженное продовольствие.

25 марта президент РФ Владимир Путин предупредил о том, что РФ ответит на использование боеприпасов с обедненным ураном, если это произойдет.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.