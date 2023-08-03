Китаист оценил вероятность угрозы военного конфликта между КНР и США

Угроза полномасштабного военного конфликта между Соединенными Штатами и Китаем остается постоянно. Об этом китаист, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов заявил в четверг, 3 августа.

По словам эксперта, конфликт между США и КНР возможен, но он не может произойти без какого-то реального повода. Ломанов также отметил, что для этого нужно региональное столкновение.

«Условно говоря, конфликт возможен, если стычка между двумя флотами произойдет не у берегов Сан-Франциско и не где-нибудь в районе Гавайских островов, где китайского военно-морского присутствия нет, а это будет где-то около берегов Китая, где американское военное присутствие есть», — уточнил он в беседе с Lenta.Ru.

Китаист напомнил, что еще 10–15 лет назад эксперты больше всего тревожились по поводу Южно-Китайского моря, так как американцы не признавали суверенитет КНР над теми или иными морскими территориями. Их самолеты и корабли проходили в паре миль от китайских островов.

«Всё это началось давно, даже перед событиями 11 сентября 2001 года была нашумевшая, перепугавшая мир история столкновения китайского истребителя с американским самолетом-разведчиком. Тогда на протяжении многих лет после этого господствовали опасения, что что-то может пойти не так, кто-нибудь в кого-нибудь врежется, выстрелит, утопит, собьет и начнется крупномасштабный американо-китайский конфликт», — рассказал Ломанов.

Он отметил, что угроза конфликта остается постоянно и Южно-Китайское море остается пороховой бочкой, но сейчас больше надежд на то, что стороны сумеют сдержаться и если даже одна сделает выстрел, вторая не ответит.

Специалист допустил, что военная операция по силовому решению проблемы воссоединения Китая может перерасти в глобальный конфликт. Американцы не скрывают, что готовы вмешаться и вовлечь туда Южную Корею и Японию.

Накануне Financial Times сообщила, что администрация Белого дома планирует обратиться к конгрессу США с просьбой профинансировать поставки вооружений на Тайвань в рамках дополнительного бюджета для Украины, передает RT.

Таким образом Белый дом во главе с президентом США Джо Байденом намерен ускорить поставки оружия на остров на фоне растущей угрозы со стороны Китая, пишет REGNUM.

Если конгресс одобрит запрос, который Белый дом планирует отправить уже в этом месяце, то Тайвань впервые получит оружие через финансируемую американскими налогоплательщиками программу «иностранного военного финансирования», сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 29 июля, Байден подписал указ о выделении $345 млн в качестве военной помощи Тайваню, сообщает телеканал «Звезда».

29 июня сообщалось, что США подписали с властями Тайваня контракт на поставку острову американских противотанковых систем дистанционного минирования M136 Volcano за $146 млн. Контракт предусматривает предоставление 447 единиц вооружений, боеприпасов и комплектующих.

27 июня США безвозмездно передали береговой охране Тайваня беспилотники Jump 20. Предполагается, что с помощью беспилотников Тайвань сможет поддерживать региональную безопасность вместе с соседними странами.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.